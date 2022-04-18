Etiquetas
Sostenibilidad

Objetivos basados en la ciencia: ¿cuáles son los compromisos clave necesarios?

Central termosolar futurista

Autor

IBM Envizi

Envizi

En la carrera hacia un futuro de cero neto, los objetivos basados en la ciencia sirven como un controlador clave de la descarbonización. Los objetivos basados en la ciencia muestran a las empresas cuánto y con qué rapidez deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para cumplir los objetivos climáticos de París y evitar los peores efectos del cambio climático. En este artículo, explicaremos los elementos clave de este marco de compromisos.

¿Qué es la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia?

La iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) se fundó en 2015 como una asociación entre el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Se formó para ayudar a movilizar al sector privado para que tome medidas climáticas urgentes mediante el establecimiento de objetivos basados en la ciencia que ayuden a las empresas a abordar el calentamiento global al tiempo que aprovechan los beneficios y aumentan su competitividad en la transición hacia el cero neto. El programa global es voluntario, pero su llamada a la acción para establecer objetivos basados en la ciencia es un compromiso clave necesario para la membresía en otras campañas de acción climática como la Coalición We Mean Business.

La iniciativa define y promueve las buenas prácticas, proporciona recursos y orientación técnica, y evalúa y aprueba de forma independiente los objetivos de las empresas.

Compromisos clave necesarios para un objetivo basado en la ciencia:

  • Los objetivos deben estar en consonancia con lo que la ciencia climática más reciente considera necesario para mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales. Se anima a las empresas a realizar mayores esfuerzos para alcanzar una trayectoria de 1,5°C.
  • Los objetivos deben cubrir emisiones de alcance 1 y 2 a nivel de empresa.
  • Se requiere un objetivo de alcance 3 si las emisiones de alcance 3 son el 40 % o más del total de emisiones de alcance 1, 2 y 3.
  • Los objetivos deben cubrir un mínimo de 5 años y un máximo de 15 años.
  • El uso de compensaciones no puede contabilizarse como reducción de emisiones.
  • Las emisiones evitadas no cuentan para los objetivos basados en la ciencia.
  • Los objetivos deben modelarse con la última versión de los métodos y herramientas aprobados por la iniciativa.
  • Es obligatorio informar públicamente sobre los avances en relación con las objetivos todos los años.
  • Los objetivos deben revisarse y, si es necesario, recalcularse y validarse, al menos cada 5 años.

Por supuesto, las especificidades exactas para establecer un objetivo basado en la ciencia son más técnicas y pueden verse en los criterios, recomendaciones y orientaciones completos proporcionados por la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), pero esta lista destaca los compromisos más importantes.

De hecho, cada sector se enfrenta a desafíos diferentes en el camino para alcanzar los objetivos climáticos de París. Reconociendo esto, SBTi ha desarrollado metodologías, marcos y requisitos específicos del sector y la industria para ayudar a las empresas de todos los sectores a unirse a los líderes climáticos para establecer objetivos basados en la ciencia.

Para el entorno construido, la orientación del sector aún está en desarrollo, pero existen planes para poner a disposición los recursos desarrollados a través de webinars y/o talleres en el futuro.

El nuevo objetivo basado en la ciencia estándar de cero neto de SBTi

Ahora que la sostenibilidad es una prioridad entre los líderes empresariales, ha habido una aceptación generalizada de la necesidad de un objetivo de cero neto. En 2019, las promesas de cero neto cubrieron el 16 % de la economía mundial. Para 2021, casi el 70 % se había comprometido a lograr el cero neto para 2050.

Sin embargo, muchos objetivos se ven obstaculizados por el hecho de que no existe un plan para alcanzarlo. Por ello, surgió la necesidad de un estándar común para los objetivos de cero neto que respondiera a las tres preguntas de qué está cubierto, qué cuenta y para cuándo.

Para llenar este vacío, en octubre de 2021 SBTi presentó su nuevo estándar de cero neto. Su principal objetivo es proporcionar un medio con base científica para evaluar las promesas de cero neto.

Compromisos clave necesarios para un objetivo basado en la ciencia de cero neto:

  • Reducir rápida y profundamente las emisiones de la cadena de valor. El estándar de cero neto cubre toda la cadena de valor de una empresa (ámbitos 1, 2 y 3). La mayoría de las empresas requerirán una descarbonización profunda del 90-95 % para alcanzar el cero neto según el estándar.
  • Establezca objetivos a corto y largo plazo basados en la ciencia para alcanzar las emisiones cero. Esto significa hacer recortes rápidos ahora, reducir a la mitad las emisiones para 2030 y producir emisiones cercanas a cero para 2050, al tiempo que se neutralizan las emisiones residuales que no son posibles de eliminar (se permite la compensación de carbono para el 5-10% final).
  • Vaya más allá de la cadena de valor realizando inversiones fuera de los objetivos basados en la ciencia para ayudar a mitigar el cambio climático en otros lugares. Pero las empresas deben seguir la jerarquía de mitigación que consiste en comprometerse a reducir las emisiones de su cadena de valor antes de invertir para mitigar las emisiones fuera de la cadena de valor.
  • Las empresas también deben revelar públicamente cómo se financian las acciones adicionales más allá de la cadena de valor.
  • No se deben hacer afirmaciones de cero neto hasta que se cumplan los objetivos a largo plazo.

Con una norma común en vigor, ahora se eliminarán las incoherencias que plagan los objetivos de cero neto. En el pasado, los malos objetivos podían resultar engañosos, ya que algunas empresas fijaban objetivos que solo cubrían las emisiones operativas, a pesar de que las emisiones posteriores son mucho más altas.

De manera similar, las empresas que antes dependían mucho de compensaciones enviaron un mensaje de que probablemente no cambiarían su modelo de negocio para alinearlo con los objetivos climáticos. Ahora, con un estándar común, es más fácil validar la calidad de los objetivos de cero emisiones netas y su impacto colectivo se ha fortalecido.

Cómo empezar

Cuando su organización tome la decisión de fijar un objetivo basado en la ciencia, el proceso es de cinco pasos:
  1. Compromiso: envíe una carta al SBTi confirmando la intención de su empresa de establecer un objetivo basado en la ciencia.
  2. Desarrollo: empiece a trabajar en un objetivo de reducción de emisiones alineado con los criterios, recomendaciones y orientación del SBTi.
  3. Envío: presente el objetivo de su empresa al SBTi para su validación oficial.
  4. Comunicación: anuncie el objetivo de su empresa e informe a las partes interesadas.
  5. Divulgación: informe anualmente de las emisiones de toda la empresa y del progreso con respecto a los objetivos.

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, tendremos que reducir a la mitad nuestras emisiones colectivas de GEI para 2030 y reducirlas a cero emisiones de carbono para 2050. Los objetivos basados en la ciencia se encuentran en el centro de este proceso, proporcionando una hoja de ruta con orientación técnica para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia de alta calidad y realicen la transición a cero emisiones de carbono.

Actualmente, más de 2800 empresas están actuando contra el cambio climático comprometiéndose con objetivos basados en la ciencia. Con más de 1500 de estas empresas con sede en Europa, esta está liderando el camino. Asia ocupa un distante segundo lugar con más de 580 empresas, mientras que Norteamérica ocupa el tercer lugar con más de 450 empresas. A nivel de sector, los servicios profesionales son el sector con más empresas comprometidas con objetivos basados en la ciencia con más de 230, mientras que el procesamiento de alimentos y bebidas es el segundo con cerca de 200, y los textiles, la confección, el calzado y los bienes de lujo ocupan el tercer lugar con más de 170 empresas.

Aunque los objetivos basados en la ciencia son sin duda buenos para el medio ambiente, también lo son para los resultados económicos, con beneficios empresariales como una fuerte confianza de los inversores, resiliencia frente a la regulación, mayor innovación, ventaja competitiva y un fortalecimiento de la reputación de la marca.

 
Soluciones relacionadas
IBM Envizi ESG Suite

Descubra cómo Envizi puede ayudarle a resolver sus retos más urgentes y complejos con datos ESG y a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

 

 Explore IBM envizi suite
Soluciones de sostenibilidad

Comience su viaje hacia la sostenibilidad hoy conectando su hoja de ruta estratégica con las operaciones del día a día.

Explore las soluciones de sostenibilidad
Servicios de consultoría sobre sostenibilidad

Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.

 Explore los servicios de consultoría de sostenibilidad
Dé el siguiente paso

Acelere su viaje hacia la sostenibilidad planificando un camino sostenible y rentable hacia el futuro con soluciones y plataformas abiertas e impulsadas por IA, y la profunda experiencia en el sector de IBM.

         Explore las soluciones de sostenibilidad Descubra Envizi ESG Suite