Objetivos basados en la ciencia: ¿cuáles son los compromisos clave necesarios?

En la carrera hacia un futuro de cero neto, los objetivos basados en la ciencia sirven como un controlador clave de la descarbonización. Los objetivos basados en la ciencia muestran a las empresas cuánto y con qué rapidez deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para cumplir los objetivos climáticos de París y evitar los peores efectos del cambio climático. En este artículo, explicaremos los elementos clave de este marco de compromisos.
La iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) se fundó en 2015 como una asociación entre el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Se formó para ayudar a movilizar al sector privado para que tome medidas climáticas urgentes mediante el establecimiento de objetivos basados en la ciencia que ayuden a las empresas a abordar el calentamiento global al tiempo que aprovechan los beneficios y aumentan su competitividad en la transición hacia el cero neto. El programa global es voluntario, pero su llamada a la acción para establecer objetivos basados en la ciencia es un compromiso clave necesario para la membresía en otras campañas de acción climática como la Coalición We Mean Business.
La iniciativa define y promueve las buenas prácticas, proporciona recursos y orientación técnica, y evalúa y aprueba de forma independiente los objetivos de las empresas.
Por supuesto, las especificidades exactas para establecer un objetivo basado en la ciencia son más técnicas y pueden verse en los criterios, recomendaciones y orientaciones completos proporcionados por la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), pero esta lista destaca los compromisos más importantes.
De hecho, cada sector se enfrenta a desafíos diferentes en el camino para alcanzar los objetivos climáticos de París. Reconociendo esto, SBTi ha desarrollado metodologías, marcos y requisitos específicos del sector y la industria para ayudar a las empresas de todos los sectores a unirse a los líderes climáticos para establecer objetivos basados en la ciencia.
Para el entorno construido, la orientación del sector aún está en desarrollo, pero existen planes para poner a disposición los recursos desarrollados a través de webinars y/o talleres en el futuro.
Ahora que la sostenibilidad es una prioridad entre los líderes empresariales, ha habido una aceptación generalizada de la necesidad de un objetivo de cero neto. En 2019, las promesas de cero neto cubrieron el 16 % de la economía mundial. Para 2021, casi el 70 % se había comprometido a lograr el cero neto para 2050.
Sin embargo, muchos objetivos se ven obstaculizados por el hecho de que no existe un plan para alcanzarlo. Por ello, surgió la necesidad de un estándar común para los objetivos de cero neto que respondiera a las tres preguntas de qué está cubierto, qué cuenta y para cuándo.
Para llenar este vacío, en octubre de 2021 SBTi presentó su nuevo estándar de cero neto. Su principal objetivo es proporcionar un medio con base científica para evaluar las promesas de cero neto.
Con una norma común en vigor, ahora se eliminarán las incoherencias que plagan los objetivos de cero neto. En el pasado, los malos objetivos podían resultar engañosos, ya que algunas empresas fijaban objetivos que solo cubrían las emisiones operativas, a pesar de que las emisiones posteriores son mucho más altas.
De manera similar, las empresas que antes dependían mucho de compensaciones enviaron un mensaje de que probablemente no cambiarían su modelo de negocio para alinearlo con los objetivos climáticos. Ahora, con un estándar común, es más fácil validar la calidad de los objetivos de cero emisiones netas y su impacto colectivo se ha fortalecido.
Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, tendremos que reducir a la mitad nuestras emisiones colectivas de GEI para 2030 y reducirlas a cero emisiones de carbono para 2050. Los objetivos basados en la ciencia se encuentran en el centro de este proceso, proporcionando una hoja de ruta con orientación técnica para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia de alta calidad y realicen la transición a cero emisiones de carbono.
Actualmente, más de 2800 empresas están actuando contra el cambio climático comprometiéndose con objetivos basados en la ciencia. Con más de 1500 de estas empresas con sede en Europa, esta está liderando el camino. Asia ocupa un distante segundo lugar con más de 580 empresas, mientras que Norteamérica ocupa el tercer lugar con más de 450 empresas. A nivel de sector, los servicios profesionales son el sector con más empresas comprometidas con objetivos basados en la ciencia con más de 230, mientras que el procesamiento de alimentos y bebidas es el segundo con cerca de 200, y los textiles, la confección, el calzado y los bienes de lujo ocupan el tercer lugar con más de 170 empresas.
Aunque los objetivos basados en la ciencia son sin duda buenos para el medio ambiente, también lo son para los resultados económicos, con beneficios empresariales como una fuerte confianza de los inversores, resiliencia frente a la regulación, mayor innovación, ventaja competitiva y un fortalecimiento de la reputación de la marca.
