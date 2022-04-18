Objetivos basados en la ciencia: ¿cuáles son los compromisos clave necesarios?

Cuando su organización tome la decisión de fijar un objetivo basado en la ciencia, el proceso es de cinco pasos:

Compromiso: envíe una carta al SBTi confirmando la intención de su empresa de establecer un objetivo basado en la ciencia. Desarrollo: empiece a trabajar en un objetivo de reducción de emisiones alineado con los criterios, recomendaciones y orientación del SBTi. Envío: presente el objetivo de su empresa al SBTi para su validación oficial. Comunicación: anuncie el objetivo de su empresa e informe a las partes interesadas. Divulgación: informe anualmente de las emisiones de toda la empresa y del progreso con respecto a los objetivos.

Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, tendremos que reducir a la mitad nuestras emisiones colectivas de GEI para 2030 y reducirlas a cero emisiones de carbono para 2050. Los objetivos basados en la ciencia se encuentran en el centro de este proceso, proporcionando una hoja de ruta con orientación técnica para que las empresas establezcan objetivos basados en la ciencia de alta calidad y realicen la transición a cero emisiones de carbono.

Actualmente, más de 2800 empresas están actuando contra el cambio climático comprometiéndose con objetivos basados en la ciencia. Con más de 1500 de estas empresas con sede en Europa, esta está liderando el camino. Asia ocupa un distante segundo lugar con más de 580 empresas, mientras que Norteamérica ocupa el tercer lugar con más de 450 empresas. A nivel de sector, los servicios profesionales son el sector con más empresas comprometidas con objetivos basados en la ciencia con más de 230, mientras que el procesamiento de alimentos y bebidas es el segundo con cerca de 200, y los textiles, la confección, el calzado y los bienes de lujo ocupan el tercer lugar con más de 170 empresas.

Aunque los objetivos basados en la ciencia son sin duda buenos para el medio ambiente, también lo son para los resultados económicos, con beneficios empresariales como una fuerte confianza de los inversores, resiliencia frente a la regulación, mayor innovación, ventaja competitiva y un fortalecimiento de la reputación de la marca.

