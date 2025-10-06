¿Qué es la PCAF?

La PCAF fue fundada en 2015 por 14 entidades financieras neerlandesas bajo el liderazgo de ASN Bank. La iniciativa surgió de un compromiso del gobierno holandés que instaba a los bancos a liderar el cambio hacia una economía baja en carbono midiendo y divulgando las emisiones de GEI asociadas a sus préstamos e inversiones. Con el tiempo, más instituciones financieras de los Países Bajos se unieron al esfuerzo de desarrollar metodologías de código abierto para medir las emisiones de GEI de diversas clases de activos, desde acciones hasta bienes inmuebles comerciales.

En 2018, la PCAF se expandió a Norteamérica. Con Amalgamated Bank a la cabeza, otras 12 instituciones financieras adaptaron las metodologías de contabilidad de GEI del PCAF para el mercado norteamericano En 2019, un total de 28 bancos de la Global Alliance for Banking on Values (GABV) adoptaron el enfoque del PCAF para divulgar las emisiones de GEI. A partir de ahí, ABN AMRO, Triodos Bank y ASN Bank se unieron a Amalgamated Bank y a la GABV para hacer del PCAF una iniciativa global.

Además, a petición de bancos e inversores, la PCAF amplió su labor para abarcar más aspectos del sector financiero. Desde 2021, la asociación ha creado métodos de medición y notificación de emisiones de GEI para las actividades de los mercados de capitales y para el sector de los seguros.

En la actualidad, más de 400 instituciones financieras han alineado su evaluación y divulgación de GEI con las normas contables de la PCAF.1