Las puntuaciones del CDP son métricas que pretenden mostrar a las organizaciones y sus partes interesadas su posición en cuanto a la lucha contra el cambio climático, la deforestación y la seguridad del agua mediante la divulgación. La divulgación en años consecutivos puede ayudar a las empresas a hacer un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo.

CDP utiliza una metodología de puntuación alineada con la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Las empresas y ciudades reciben puntuaciones de "D-" a "A", mientras que las empresas a las que se pide que revelen información pero no lo hacen reciben calificaciones de "F". Las entidades que obtienen la calificación "A" están a la cabeza en cuanto a divulgación de información sobre el impacto medioambiental y gestión medioambiental. En 2023, más de 400 empresas y 120 ciudades de todo el mundo recibieron puntuaciones “A” de CDP y fueron incluidas en la “Lista A” anual de CDP.