¿Qué es la conmutación por error de DNS?

Los servicios de conmutación por error, normalmente proporcionados por proveedores de DNS autoritativo basados en la nube, utilizan nodos de monitorización y comprobaciones de estado para evaluar el estado de los servidores DNS. Si un servidor responde adecuadamente a los nodos de monitorización durante una comprobación de estado, las consultas de los usuarios se enrutan a ese servidor y las resuelven. Sin embargo, si el servidor no está disponible (debido a un host que no responde o a una interrupción del servidor), los servicios de conmutación por error retiran su dirección IP y redirigen el tráfico de red a una nueva dirección IP con un servidor en funcionamiento.

La conmutación por error funciona a través del sistema de nombres de dominio (DNS), que convierte nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP que los dispositivos utilizan para identificarse entre sí en la red.

En una infraestructura DNS tradicional, los nombres de dominio dirigen el tráfico a las direcciones IP que contienen los recursos correctos para dar dirección a las consultas de los usuarios. Cuando un usuario introduce un nombre de dominio, su ordenador se comunica con un solucionador de DNS. El solucionador recorre el DNS para llegar a un servidor de nombres autoritativo (normalmente, el servidor DNS principal), que contiene la dirección IP del sitio web solicitado. A continuación, el servidor convierte los nombres de dominio en las direcciones IP correspondientes y envía la información consultada al usuario.

En muchos sentidos, los servidores DNS de conmutación por error no son esenciales para el funcionamiento de la red en una infraestructura tradicional; el DNS puede realizar tareas de resolución de consultas cuando solo hay servidores primarios disponibles. Sin embargo, los servidores de copia de seguridad mantienen copias sincronizadas de los registros DNS en caso de que los servidores principales fallen, lo que los hace esenciales para la conmutación por error del DNS. Sin servidores de conmutación por error, todo el DNS fallaría si los servidores principales se cayeran o se volvieran inaccesibles.

Como tal, los servicios de conmutación por error del DNS son vitales para mantener redes informáticas resilientes, redundantes y de alta disponibilidad.