¿Qué es el tiempo de vida (TTL)?

El TTL de DNS se refiere al tiempo que un servidor DNS puede servir un registro DNS almacenado en caché. Es como la fecha de caducidad de un registro DNS, que indica al resolver local cuánto tiempo debe mantener el registro en su caché.

La resolución DNS es el proceso de convertir un nombre de dominio en una dirección de protocolo de Internet (IP) y conectar a un usuario con un sitio web. Implica recuperar información almacenada en registros DNS de varios servidores DNS y comienza con el solucionador de DNS recursivo o local. Un proveedor de servicios de Internet (ISP) a menudo proporciona y gestiona solucionadores recursivos.

Cuando un usuario introduce un nombre de dominio en un navegador web (inicia una consulta DNS), un resolver recursivo consulta una serie de servidores autoritativos para obtener el registro A (registros A para direcciones IPv4, registros AAAA para direcciones IPv6) que indica la dirección IP de un dominio.

Sin embargo, si el resolver local ya tiene el registro necesario para resolver la consulta, puede conectar al usuario sin continuar con el proceso de búsqueda DNS. Este proceso eficiente reduce la carga de consultas en servidores autorizados y mejora significativamente la velocidad a la que un usuario se conecta a un sitio web. El valor TTL se define en segundos y determina cuánto tiempo un servidor de caché local puede servir un registro DNS antes de ponerse en contacto con el servidor autoritativo para recibir una copia del registro actual.

La mayoría de las direcciones IP son dinámicas y cambian con el tiempo, lo que significa que la información contenida en los registros DNS debe actualizarse para reflejar estos cambios. Las configuraciones TTL ayudan en este proceso al garantizar que los registros se retiren y actualicen en intervalos apropiados.

Los valores TTL más cortos son una opción estratégica para los sitios web que actualizan constantemente el contenido. Estos valores de TTL bajos ayudan a garantizar que los registros almacenados en caché en los servidores permanezcan actualizados y que los cambios en los registros se propaguen casi en tiempo real. Por otro lado, los valores TTL más largos se utilizan para los registros DNS que cambian con menos frecuencia, como los registros TXT (que contienen información relacionada con la configuración y la propiedad de un dominio) y los registros MX (que dirigen los correos electrónicos a un servidor de correo electrónico).

Los valores TTL afectan al volumen de consultas conectado al servidor de nombres autorizado. Si una caché DNS retiene un registro demasiado tiempo, los cambios en el registro tardan más en propagarse, lo que puede ralentizar la búsqueda de un usuario o provocar un mensaje de error. Si los valores de TTL son innecesariamente bajos, las organizaciones corren el riesgo de sobrecargar los servidores con consultas. Las soluciones de DNS gestionado pueden utilizarse para ayudar a garantizar un tiempo de actividad máximo, una observabilidad racionalizada y unos tiempos de respuesta y propagación rápidos.