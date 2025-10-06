¿Qué es el tiempo de vida (TTL)?

Publicado: 10 de mayo de 2024
Colaboradores: Camilo Quiroz-Vázquez, Michael Goodwin
El tiempo de vida (TTL) es un valor que define la cantidad de tiempo que un paquete de datos o registro debe existir en una red, ordenador o servidor antes de ser descartado o revalidado.
El valor TTL es un límite de tiempo medido en función de las distintas necesidades de las diferentes funciones. El tiempo de vida se utiliza en varios contextos, como la creación de redes, el almacenamiento de datos en caché, el almacenamiento en caché de la red de entrega de contenidos y el almacenamiento en caché del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Por ejemplo, el valor TTL de un registro DNS indica a un solucionador recursivo o local cuánto tiempo debe almacenar en caché un registro DNS antes de ponerse en contacto con el servidor autoritativo para obtener una nueva copia.
En redes, el valor TTL establecido en el encabezado de un paquete de Internet Protocol (paquete IP) indica a un enrutador de red cuándo un paquete ha caducado o ha alcanzado su "límite de saltos" y debe descartarse. Cuando un router determina que un paquete de datos ha caducado, envía un mensaje del Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP) al host y descarta el paquete.
TTL se utiliza para eliminar paquetes de datos que no se pueden entregar y mitiga el riesgo de que los paquetes de datos reboten de un enrutador a otro indefinidamente. Esto evita que los paquetes caducados obstruyan los sistemas, mejora la velocidad de entrega de contenido y reduce la latencia de la red.
TTL también se utiliza para utilidades de redes informáticas como ping y traceroute para identificar hosts en una red, trazar el camino que recorren los datos a través de una red y medir el tiempo que tarda un paquete en moverse de un punto a otro a través de una red.
En redes, un valor numérico que indica cuánto tiempo debe existir un paquete en una red está incrustado en los paquetes de datos e IP. Los valores TTL pueden oscilar entre 1 y 255. Los diferentes sistemas operativos admiten distintos valores TTL predeterminados; sin embargo, los administradores pueden modificar los valores de TTL en función de los casos de uso, las preferencias o los requisitos de la organización.
Cada vez que un paquete pasa a través de un dispositivo de red, como un enrutador, el enrutador reduce el valor del campo TTL en 1. Cada paso a través de un dispositivo de red se conoce como "salto". Una vez que el valor TTL llega a cero, se envía un mensaje ICMP al servidor host donde se originó el paquete y este se descarta. La gestión de la vida útil de los paquetes de datos evita que se atasquen en bucles de enrutamiento. Esto ayuda a reducir la congestión de la red y mejora el equilibrio de carga, la optimización de recursos y la entrega de contenido.
El TTL de DNS se refiere al tiempo que un servidor DNS puede servir un registro DNS almacenado en caché. Es como la fecha de caducidad de un registro DNS, que indica al resolver local cuánto tiempo debe mantener el registro en su caché.
La resolución DNS es el proceso de convertir un nombre de dominio en una dirección de protocolo de Internet (IP) y conectar a un usuario con un sitio web. Implica recuperar información almacenada en registros DNS de varios servidores DNS y comienza con el solucionador de DNS recursivo o local. Un proveedor de servicios de Internet (ISP) a menudo proporciona y gestiona solucionadores recursivos.
Cuando un usuario introduce un nombre de dominio en un navegador web (inicia una consulta DNS), un resolver recursivo consulta una serie de servidores autoritativos para obtener el registro A (registros A para direcciones IPv4, registros AAAA para direcciones IPv6) que indica la dirección IP de un dominio.
Sin embargo, si el resolver local ya tiene el registro necesario para resolver la consulta, puede conectar al usuario sin continuar con el proceso de búsqueda DNS. Este proceso eficiente reduce la carga de consultas en servidores autorizados y mejora significativamente la velocidad a la que un usuario se conecta a un sitio web. El valor TTL se define en segundos y determina cuánto tiempo un servidor de caché local puede servir un registro DNS antes de ponerse en contacto con el servidor autoritativo para recibir una copia del registro actual.
La mayoría de las direcciones IP son dinámicas y cambian con el tiempo, lo que significa que la información contenida en los registros DNS debe actualizarse para reflejar estos cambios. Las configuraciones TTL ayudan en este proceso al garantizar que los registros se retiren y actualicen en intervalos apropiados.
Los valores TTL más cortos son una opción estratégica para los sitios web que actualizan constantemente el contenido. Estos valores de TTL bajos ayudan a garantizar que los registros almacenados en caché en los servidores permanezcan actualizados y que los cambios en los registros se propaguen casi en tiempo real. Por otro lado, los valores TTL más largos se utilizan para los registros DNS que cambian con menos frecuencia, como los registros TXT (que contienen información relacionada con la configuración y la propiedad de un dominio) y los registros MX (que dirigen los correos electrónicos a un servidor de correo electrónico).
Los valores TTL afectan al volumen de consultas conectado al servidor de nombres autorizado. Si una caché DNS retiene un registro demasiado tiempo, los cambios en el registro tardan más en propagarse, lo que puede ralentizar la búsqueda de un usuario o provocar un mensaje de error. Si los valores de TTL son innecesariamente bajos, las organizaciones corren el riesgo de sobrecargar los servidores con consultas. Las soluciones de DNS gestionado pueden utilizarse para ayudar a garantizar un tiempo de actividad máximo, una observabilidad racionalizada y unos tiempos de respuesta y propagación rápidos.
En la parte superior de cada zona DNS, en el inicio de autoridad (SOA), hay cinco valores TTL que tienen un propósito superior en el DNS. Se recomienda no modificar estos TTL a menos que sea necesario hacerlo de forma muy específica, lo que suele ser un caso muy poco frecuente.
TTL de SOA: el intervalo en el que se actualiza el registro SOA.
TTL de actualización: el intervalo en el que se establecen los servidores secundarios (DNS secundario) para actualizar el archivo de zona principal desde el servidor principal.
Reintentar TTL: la velocidad a la que un servidor secundario reintentará actualizar el archivo de zona principal si falla la actualización inicial.
TTL de caducidad: si la actualización y el reintento fallan repetidamente, este es el periodo de tiempo tras el cual se debe considerar que el primario ha desaparecido y ya no es autoritativo para la zona en cuestión.
TTL de NX: si una solicitud de dominio da como resultado una consulta inexistente (NXDOMAIN), esta es la cantidad de tiempo que respeta el recursor para devolver la respuesta NXDOMAIN.
Una red de distribución de contenidos (CDN) es una red de servidores ubicados en áreas geográficamente dispersas que permite un rendimiento web más rápido al entregar contenido a los usuarios desde el servidor más cercano. Las CDN utilizan el valor de tiempo de vida para determinar cuánto tiempo se almacena el contenido en los servidores perimetrales.
Una vez que caduca el TTL, el contenido se actualiza desde el servidor de origen. Cuando se calibra correctamente, el TTL ayuda a entregar contenido al usuario sin propagar las solicitudes al servidor de origen. Esto acelera la entrega de contenido al tiempo que reduce los requisitos de ancho de banda del servidor de origen.
Las utilidades de redes informáticas como ping y traceroute utilizan TTL para conectar con un host o trazar una ruta de "saltos" a un host. Ping se utiliza para verificar que un host está en una red. Traceroute ayuda a rastrear la ruta de un paquete a través de Internet desde dispositivos de red como ordenadores y routers hasta un destino.
Traceroute proporciona visibilidad de cada “salto” que realiza un paquete de datos a través de una red. Se envía un flujo de paquetes hacia un destino con valores TTL secuencialmente más altos. Imagine que los paquetes tienen valores TTL de 1, 2, 3 y así sucesivamente.
En cada parada, uno de los paquetes llega a su destino final, definido por el TTL. Cuando esto ocurre, el paquete se descarta y se envía un mensaje ICMP de vuelta al remitente. El tiempo que tarda en devolverse el mensaje ICMP se utiliza para rastrear una ruta desde el host de origen hasta el destino y determinar cuánto tiempo tarda en moverse entre cada salto sucesivo en una red.
El TTL se utiliza para establecer políticas para eliminar automáticamente los registros de bases de datos caducados. Como en otros casos de uso, el TTL define la cantidad de tiempo que los datos pueden vivir en una base de datos. En este caso, el TTL se define en segundos.
Cuando se alcanza un valor de tiempo de espera para los registros de datos, esos datos ya no se pueden recuperar y no aparecerán en las estadísticas de la base de datos. Esta caducidad y eliminación automática ayudan a disminuir los costes de almacenamiento, reducen el tamaño de las tablas, aumentando así el rendimiento de las consultas, y permiten a las organizaciones cumplir mejor cualquier normativa sobre el tiempo de conservación de los datos.
El TTL ayuda a los servidores CDN y DNS a entregar información a los usuarios finales de manera más eficiente. El establecimiento de valores TTL adecuados supone un equilibrio entre garantizar que los usuarios reciban la versión más actualizada del recurso que solicitan y no sobrecargar innecesariamente los servidores o provocar una latencia indebida.
En las CDN, los usuarios están conectados al servidor más cercano para recibir contenido actualizado, lo que reduce la latencia de entrega (ya que las solicitudes se atienden desde el servidor más cercano) y las solicitudes al servidor de origen. En DNS, el TTL permite a los solucionadores recursivos devolver respuestas almacenadas en caché cuando corresponda, lo que reduce el tiempo de carga y las consultas a servidores autorizados y recibe rápidamente actualizaciones de propagación cuando se modifican los registros.
La gestión de la vida útil de la información almacenada en caché y los paquetes de datos ayuda a las organizaciones a hacer un uso más eficiente de los recursos de infraestructura de red, como servidores DNS, servidores perimetrales CDN y enrutadores. El TTL se utiliza para ayudar a distribuir el tráfico de red y garantizar que los recursos de red no se sobrecarguen. También evita que los paquetes reboten indefinidamente entre los enrutadores. Estas medidas ayudan a mejorar el rendimiento de la red.
Descartar los paquetes de datos caducados mejora la seguridad de la red y reduce la amenaza de vulneraciones de datos. Los paquetes caducados que no se descartan pueden contener protocolos de seguridad anticuados. La actualización de las cachés y la revalidación de los paquetes proporcionan a los servidores y redes la información de seguridad más reciente.
