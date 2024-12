¿Qué es el pensamiento de diseño?

Después del proceso de ideación viene el proceso de desarrollo del producto, es probable que una organización cree una gama de soluciones y resuelva los problemas de viabilidad de cada una. Este paso puede incluir varias rondas de pruebas y experimentación de prototipos.



La fase de creación de prototipos consiste en estar abierto a las ideas y no centrarse en que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Habrá soluciones innovadoras que funcionen y otras que no. Un buen diseño no aparece por casualidad y probablemente requerirá varias rondas de desarrollo antes de ser implementado.