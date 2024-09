Ahora Audi puede tomar decisiones empresariales y de experiencia del cliente basadas en datos y no en suposiciones. A través de los datos, el equipo puede ver los viajes holísticos de los clientes y comprender cómo interactúan con el sitio. Esta información ayuda a Audi a optimizar continuamente lo que funciona y a eliminar lo que no. Antony Roberts, director de digital de Audi UK, afirma: "En cuestión de 18 meses, pasamos de tener muy pocos análisis de datos que pudiéramos presentar, a tener en abundancia. Hemos podido demostrar que, de todo el Grupo VW en el Reino Unido, la marca Audi tiene la plataforma en línea más eficaz y generamos el mayor número de clientes potenciales que se traducen en una venta."

Audi ha aceptado el reto de reinventar y evolucionar sus puntos de contacto digitales, que marcan la pauta de todo el viaje del cliente. Ni siquiera una pandemia impidió a Audi ofrecer la mejor experiencia al cliente. "En lo que respecta a la COVID, la transición al trabajo virtual fue realmente fluida", afirma Sadier. "Desde el punto de vista de Audi, no hemos notado ninguna disminución del rendimiento. De hecho, hemos visto lo contrario, que la cadencia de los equipos de entrega y el rendimiento han aumentado." El grupo Audi digital calcula que en 2020 su entrega será un 50% superior a la del año pasado.

Para terminar, Roberts comparte un momento memorable: "Para mí, lo más emocionante de este proyecto fue asistir a una gran reunión interdepartamental en la que presentamos los análisis. Me quedé callado mientras comentaban cómo el número de visitantes únicos de nuestro sitio web había descendido, pero nuestros clientes potenciales habían crecido exponencialmente y nuestras conversiones habían mejorado. Uno de los principales directores dijo: '¿Cuál es la razón? No lo entiendo'. Hubo una pausa en la conversación y no pude resistirme a intervenir: 'Es el equipo digital de Audi, todo el equipo, incluido IBM, al que considero mi equipo'".