¿Qué es la optimización de costes?

La optimización de costes es una alternativa a la reducción tradicional de costes, en la que un CFO puede reducir costes en todos los ámbitos para cumplir un objetivo a corto plazo o responder a las condiciones del negocio.

Un artículo de Gartner1 describe múltiples problemas con la reducción de costes. Menos de la mitad de las empresas alcanzan sus objetivos de reducción de costes en el primer año. Solo el 11 % mantiene los recortes a lo largo de tres años. Solo el 9 % afirma que puede mantener el ritmo deseado de innovación después de los recortes.

La optimización de costes requiere una estrategia adaptada tanto al sector en el que trabaja una empresa como a sus objetivos particulares. En el cloud computing y las TI, por ejemplo, una empresa podría pasar del acceso al servidor bajo demanda a casos reservados, comprometiéndose a un determinado periodo de uso a cambio de una tarifa más baja. Para la logística de la cadena de suministro, la optimización de costes podría implicar consolidar el número de proveedores de un producto para reducir los costes unitarios.

Por su naturaleza, la práctica de la optimización de costes se resiste a las estrategias prescriptivas descendentes para encontrar ineficiencias. Aun así, existen algunas buenas prácticas generales que las organizaciones pueden tener en cuenta cuando buscan reducir sus costes. Estas prácticas incluyen transparencia y conciencia de la asignación de costes en todos los niveles, un enfoque en los sacrificios implicados en la reducción de costes en cada área de negocio y la priorización de reducciones en las áreas de mayor coste.