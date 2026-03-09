¿Qué es el sesgo cognitivo?

Aunque los términos falacia lógica y sesgo cognitivo se utilizan a veces indistintamente, son diferentes. Las falacias lógicas se deben a errores cometidos en un argumento lógico. Los errores de sesgo cognitivo son más profundos y surgen durante las etapas de procesamiento del pensamiento. Los sesgos cognitivos suelen tener su origen en problemas asociados con la memoria, el recuerdo, la atención, la atribución y otras formas de metanálisis.

Además, muchos tipos de falacias lógicas proceden directamente de ejemplos de sesgos cognitivos. El sesgo cognitivo afecta al pensamiento crítico. Cuando los argumentos lógicos se basan en un razonamiento sesgado, los errores sistémicos suelen crear falacias lógicas relacionadas.

Tomemos, por ejemplo, la falacia del coste irrecuperable, un término que puede describir tanto un sesgo cognitivo como una falacia lógica informal. Comparativamente:



Como falacia lógica: la falacia del coste irrecuperable se refiere a un argumento lógicamente defectuoso para seguir invirtiendo recursos (tiempo, dinero, esfuerzo, etc.) en un proyecto basado únicamente en la cantidad de recursos irrecuperables ya invertidos. Un jugador que participa en un juego con probabilidades desfavorables no puede justificar lógicamente que siga jugando solo porque ya haya perdido una gran suma. Lógicamente, el dinero perdido es irrelevante para la decisión actual de volver a apostar o abandonar.

Como sesgo cognitivo: el dicho común, “tirar el dinero”, capta bien la esencia de la falacia del coste irrecuperable. Desde una perspectiva cognitiva, los factores emocionales como la aversión a las pérdidas, las presiones sociales, la vergüenza y el pánico pueden llevar al jugador a pensar de forma irracional. Podrían concluir que, a pesar de las pruebas anteriores que demuestran su incapacidad para ganar dinero, la próxima mano será diferente.