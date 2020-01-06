Cada vez más, las empresas emprenden un viaje de transformación digital para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores. Los clientes también son más propensos a utilizar redes sociales, aplicaciones móviles y tecnologías digitales. Debido a este cambio, la estrategia digital es ahora una parte integral de la estrategia empresarial global.

Muchas empresas están obteniendo potencia informática a través de plataformas de servicios cloud vía Internet y adoptando una estrategia que da prioridad a la nube para la mayor parte del desarrollo de aplicaciones. Esto ha impulsado un cambio en el diseño de las aplicaciones. Antes, se priorizaban la funcionalidad y el estado, pero ahora la mayoría de las aplicaciones orientadas al consumidor están pasando a plataformas digitales y de software como servicio (SaaS). El diseño de la aplicación se centra ahora mucho más en la experiencia de usuario, la apatridia y la agilidad.

La elección de la arquitectura de aplicaciones adecuada depende de los requisitos de su empresa. En esta publicación, examinaremos cuatro opciones de arquitectura para habilitar la transformación digital, en función de las necesidades generales de la empresa.