Los sistemas de inteligencia artificial se comportan de forma diferente al software tradicional. Un programa de software convencional sigue instrucciones explícitas para producir un output determinista: proporcionar la misma entrada en las mismas circunstancias a un programa tradicional siempre producirá el mismo output. Un sistema impulsado por IA produce outputs probabilísticos impulsados por algoritmos de machine learning: su output puede variar incluso si la entrada y las circunstancias siguen siendo las mismas.

Esa lógica dinámica es excepcionalmente poderosa, pero la imprevisibilidad que conlleva conlleva riesgos potenciales. Por ejemplo, las organizaciones se enfrentan a riesgos reputacionales derivados de outputs sesgados o tóxicos. Las alucinaciones de la IA que pasan desapercibidas o no se controlan plantean una amplia gama de riesgos, que van desde simplemente molestar o confundir a los usuarios hasta provocar inexactitudes en situaciones de misión crítica con graves consecuencias. Los ataques de adversarios con IA o conjuntos de datos comprometidos pueden introducir riesgos de ciberseguridad. No cumplir con las normativas de IA en un entorno que cambia rápidamente conlleva riesgos financieros y legales.

Un AIMS está diseñado para anticipar y tener en cuenta esos riesgos. En términos más tangibles, un AIMS puede entenderse como políticas y protocolos para integrar un gobierno de la IA en cualquier flujo de trabajo relevante para el uso de herramientas y productos basados en IA por parte de una organización. Esto incluye medidas como evaluaciones de riesgo proactivas estandarizadas, mecanismos de información, auditorías rutinarias y monitorización en tiempo real de los outputs y el rendimiento de los modelos.

Bien ejecutados, los sistemas de gestión de la IA no solo mitigan los riesgos, sino que también optimizan la eficacia operativa y fomentan la confianza entre los desarrolladores, los usuarios finales y otros stakeholders, cuya aceptación es esencial para una adopción eficaz de la IA.