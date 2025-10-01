IBM se convierte en el primer desarrollador importante de modelos de IA de código abierto en obtener la certificación ISO 42001

IBM es uno de los primeros en obtener este reconocimiento y el primer desarrollador de modelos de IA de código abierto en hacerlo para el sistema de gestión de IA (AIMS) de sus modelos de lenguaje de código abierto IBM® Granite.
La Organización Internacional de Normalización (ISO) introdujo la primera norma del mundo para gestionar la inteligencia artificial en 2023. Conocida como ISO/IEC 42001:2023, fue diseñada para guiar cómo las organizaciones establecen políticas, procesos y salvaguardas para la IA. Por primera vez, existe un marco reconocido a nivel mundial para auditar externamente cómo se construye, implementa y mantiene la IA de manera responsable.
IBM ha logrado la certificación acreditada bajo la ISO/IEC 42001:2023 para el sistema de gestión de IA (AIMS) de IBM Granite. La certificación se aplica a los modelos de lenguaje IBM Granite; nuestra familia de modelos de lenguaje de código abierto creados a medida para la empresa.
Desde el principio, Granite se ha desarrollado de forma abierta y se ha lanzado bajo una licencia permisiva Apache 2.0. Este enfoque abierto ha sido reconocido externamente, ya que Granite ha obtenido una de las cinco primeras posiciones en el Índice de Transparencia del Modelo Fundacional de Stanford, superando a casi todos los principales desarrolladores de modelos. Esta combinación de apertura, transparencia y gobierno certificado proporciona a las empresas una mayor confianza a la hora de adoptar Granite para sus cargas de trabajo más críticas.
"Nos sentimos honrados de haber obtenido la certificación ISO 42001 para nuestros modelos insignia Granite", afirmó David Cox, vicepresidente, Modelos de IA. "Granite es ahora la primera familia de modelos abiertos que cumple con ese listón, y es un testimonio del cuidado que se dedica a construirlos y mantenerlos".
La auditoría de certificación fue realizada por Schellman, un organismo de certificación acreditado líder. "Lograr la certificación ISO 42001 es un hito importante, no solo para IBM Granite, sino para el panorama de la inteligencia artificial y la tecnología", dijo Avani Desai, CEO de Schellman. "Como uno de los primeros proveedores de modelos de IA de código abierto en obtener la certificación, IBM ha sentado un precedente importante sobre cómo pueden coexistir la transparencia, la responsabilidad y la innovación. Todo nuestro equipo de Schellman se enorgullece de ser socio de IBM en este viaje y de comprobar de primera mano su compromiso con la creación de IA de forma responsable".
Actualmente, la IA no se comporta como el software tradicional. Un programa convencional sigue instrucciones fijas y produce el mismo resultado determinista. Mientras que los modelos de IA aprenden patrones a partir de los datos y generan respuestas de forma probabilística. Eso significa que el resultado puede variar, incluso cuando la entrada tiene el mismo aspecto. Esta flexibilidad es potente, pero también crea riesgos que deben gestionarse a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo e implementación del modelo.
La ISO 42001 establece un marco sobre cómo las organizaciones gestionan la inteligencia artificial. Define cómo debe ser un AIMS: políticas, prácticas y salvaguardas que guíen el desarrollo y la implementación de la IA. La norma está diseñada para dar dirección a cuestiones de ética, responsabilidad y confianza. Estas son preguntas a las que se enfrentan todas las organizaciones que adoptan la IA, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del escrutinio normativo en todo el mundo.
Para empresas, gobiernos y desarrolladores, esta certificación proporciona la confianza de que IBM ha implementado salvaguardas medibles y procesos sólidos y transparentes. Proporciona a las organizaciones que construyen con Granite una base de confianza para adoptar los modelos de lenguaje en contextos de alto riesgo, incluidos sectores altamente regulados como los servicios financieros y la sanidad, y el sector público, con muchos entornos de implementación de misión crítica.
Para los desarrolladores de modelos de IA, el estándar representa una expectativa de cómo se ve la IA responsable en la práctica. Y para IBM, valida años de inversión en nuestras prácticas de seguridad, protección y gobierno de la IA, además de nuestra transparencia líder en el sector en torno a la divulgación del modelo de IA.
En términos más generales, el logro de IBM sienta un precedente importante de que el futuro de la implementación de IA responsable es abierto, confiable y con licencia permisiva para respaldar la disponibilidad generalizada de modelos y la innovación. Al compartir modelos, puntos de referencia y herramientas con la comunidad en general, IBM contribuye a un ecosistema en el que la transparencia y la responsabilidad son la norma del sector.
Con más de 30 millones de descargas, Granite es una familia de modelos ampliamente adoptada entre los desarrolladores de código abierto. A nivel empresarial, las organizaciones están implementando Granite en producción para una variedad de casos de uso, como la generación aumentada por recuperación, el servicio de atención al cliente y los flujos de trabajo. La certificación ISO 42001 proporciona una capa adicional de confianza para cualquiera que construya con Granite.
A medida que la adopción de la IA se acelera en todo el mundo, la certificación ISO 42001 proporciona un marco sólido para equilibrar la innovación con las salvaguardas.
La certificación ISO 42001 requiere una auditoría exhaustiva de cómo una organización gestiona sus sistemas de IA, incluidas las políticas de gobierno, las prácticas de datos y las salvaguardas técnicas. Esta auditoría fue realizada por Schellman, un organismo de certificación acreditado reconocido por su minuciosidad y calidad. Schellman es líder del mercado en ISO 42001 y el primer organismo de certificación reconocido por ANAB en 2024.
Reconocidos por sus conocimientos basados en la experiencia práctica, los profesionales de Schellman ofrecen un servicio al cliente excepcional a la vez que mantienen una firme independencia. Este enfoque equilibrado ha permitido a IBM construir una relación de confianza a largo plazo con Schellman, que ha ayudado a IBM a alcanzar con éxito múltiples objetivos de cumplimiento, incluida esta histórica certificación ISO 42001.
El proceso se completó en menos de tres meses y no se detectó ninguna no conformidad, lo que supone un logro significativo y una prueba de las prácticas de gobierno de IA consolidadas de IBM. La certificación valida que IBM Granite se alinea con buenas prácticas para una IA responsable y que nuestros procesos de gestión de IA cumplen con los más altos niveles de escrutinio.
Granite refleja la filosofía de IBM de que la transparencia, la seguridad y el gobierno deben ser principios básicos en los sistemas de IA de confianza. Estos principios contribuyeron a que IBM obtuviera la certificación ISO 42001, lo que representa un compromiso más amplio.
Además de la transparencia líder del sector, IBM aplica un riguroso gobierno y pruebas a lo largo del ciclo de vida de Granite. El marco de gestión de lakehouse de datos de IBM supervisa más de 2,7 petabytes de datos de entrenamiento con un estricto seguimiento de metadatos y controles de licencia, lo que garantiza la responsabilidad en cada etapa. Más allá de los requisitos de certificación, los modelos de Granite se someten a pruebas de estrés frente a amenazas del mundo real, se firman digitalmente para garantizar su autenticidad y están respaldados por puntos de referencia abiertos para evaluar la seguridad y el sesgo, medidas que fortalecen la confianza no solo en Granite, sino en todo el ecosistema de IA en general.
Sobre la base de estas medidas, Granite Guardian, el conjunto de modelos de guardarraíl de código abierto de IBM, proporciona salvaguardas especializadas que detectan riesgos en instrucciones y respuestas a través de cualquier modelo de IA. Al superponer Granite Guardian a las protecciones principales de Granite, IBM ayuda a las empresas a garantizar un uso seguro y responsable de la IA en entornos de producción.
Juntos, estos esfuerzos demuestran la filosofía de IBM: la IA empresarial exige confianza de nivel empresarial. Convertirse en el primer gran desarrollador de modelos de IA de código abierto en lograr la certificación ISO 42001 valida la base de transparencia, seguridad y gobierno de Granite. Este es un hito importante para IBM y estamos comprometidos con la innovación continua y la inversión para establecer el estándar para la IA responsable.