IBM se convierte en el primer desarrollador importante de modelos de IA de código abierto en obtener la certificación ISO 42001

Actualmente, la IA no se comporta como el software tradicional. Un programa convencional sigue instrucciones fijas y produce el mismo resultado determinista. Mientras que los modelos de IA aprenden patrones a partir de los datos y generan respuestas de forma probabilística. Eso significa que el resultado puede variar, incluso cuando la entrada tiene el mismo aspecto. Esta flexibilidad es potente, pero también crea riesgos que deben gestionarse a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo e implementación del modelo.

La ISO 42001 establece un marco sobre cómo las organizaciones gestionan la inteligencia artificial. Define cómo debe ser un AIMS: políticas, prácticas y salvaguardas que guíen el desarrollo y la implementación de la IA. La norma está diseñada para dar dirección a cuestiones de ética, responsabilidad y confianza. Estas son preguntas a las que se enfrentan todas las organizaciones que adoptan la IA, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del escrutinio normativo en todo el mundo.

Para empresas, gobiernos y desarrolladores, esta certificación proporciona la confianza de que IBM ha implementado salvaguardas medibles y procesos sólidos y transparentes. Proporciona a las organizaciones que construyen con Granite una base de confianza para adoptar los modelos de lenguaje en contextos de alto riesgo, incluidos sectores altamente regulados como los servicios financieros y la sanidad, y el sector público, con muchos entornos de implementación de misión crítica.

Para los desarrolladores de modelos de IA, el estándar representa una expectativa de cómo se ve la IA responsable en la práctica. Y para IBM, valida años de inversión en nuestras prácticas de seguridad, protección y gobierno de la IA, además de nuestra transparencia líder en el sector en torno a la divulgación del modelo de IA.

En términos más generales, el logro de IBM sienta un precedente importante de que el futuro de la implementación de IA responsable es abierto, confiable y con licencia permisiva para respaldar la disponibilidad generalizada de modelos y la innovación. Al compartir modelos, puntos de referencia y herramientas con la comunidad en general, IBM contribuye a un ecosistema en el que la transparencia y la responsabilidad son la norma del sector.

Con más de 30 millones de descargas, Granite es una familia de modelos ampliamente adoptada entre los desarrolladores de código abierto. A nivel empresarial, las organizaciones están implementando Granite en producción para una variedad de casos de uso, como la generación aumentada por recuperación, el servicio de atención al cliente y los flujos de trabajo. La certificación ISO 42001 proporciona una capa adicional de confianza para cualquiera que construya con Granite.

A medida que la adopción de la IA se acelera en todo el mundo, la certificación ISO 42001 proporciona un marco sólido para equilibrar la innovación con las salvaguardas.