Es hora de enfrentarse a la verdad sobre la generación aumentada por recuperación, o RAG: es una solución que necesita su propia solución.

El objetivo de la RAG era mejorar el rendimiento de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y reducir las alucinaciones, permitiendo que los LLMs fueran más allá de sus datos de entrenamiento con acceso a bases de conocimiento externas. Sin embargo, los límites reales de los sistemas de RAG tradicionales han quedado muy claros.

“En gran medida, la RAG es defectuosa”, afirmó Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de IBM® Software. “La RAG pura realmente no está dando los resultados óptimos que se esperaban”.

Los retos de la RAG que suelen enfrentar los usuarios incluyen limitaciones en ventanas de contexto y operaciones de agregación, incapacidad para comprender relaciones complejas y resultados de baja calidad asociados a una fragmentación subóptima. Es decir, la implementación de RAG también puede presentar problemas de seguridad, como la fuga de datos.

La buena noticia es que los avances en herramientas y estrategias de inteligencia artificial están ayudando a compensar los defectos de la RAG tradicional, lo que se traduce en respuestas generadas más precisas a las consultas de los usuarios. Echemos un vistazo más de cerca a cómo mejorar el rendimiento de la RAG.