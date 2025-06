Superar los tres retos principales de los datos no estructurados

Gomstyn: ¿Cuáles son las habilidades y competencias críticas que los líderes de TI deben desarrollar para gestionar eficazmente los datos no estructurados?

Nirmal: La ingeniería de datos es la pieza más importante en el lado de los datos no estructurados. En el lado estructurado, la ingeniería de datos es una disciplina bien organizada, pero en el lado no estructurado, no ha despegado realmente porque hay una enorme cantidad de datos.

Pero ahora, el gobierno, la seguridad y todas esas cosas están entrando en el lado no estructurado de las cosas. Necesitamos ingenieros de datos que diseñen literalmente los datos, para que estén disponibles como canalizaciones de datos. Los necesitamos para crear productos de datos para datos no estructurados y hacer que el autoservicio esté disponible para todos los científicos de datos y todos los ingenieros. Las habilidades que los ingenieros de datos utilizan en el lado de los datos estructurados se pueden utilizar en el lado no estructurado; simplemente se aplicarán a una escala mucho, mucho mayor.