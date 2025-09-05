DHCP vs. DNS: ¿cuál es la diferencia?

5 de septiembre de 2025

Ocho minutos

 

Phill Powell

Ian Smalley

Las designaciones protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y DNS (sistema de nombres de dominio) se refieren a protocolos que rigen las redes.

A pesar de sus similitudes, cada uno realiza funciones específicas. El DNS convierte los nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP numéricas de ordenador. Por su parte, el DHCP automatiza la asignación de direcciones IP. 

¿Por qué son necesarios los protocolos de red?

Imagine un único puerto marítimo que acoja todo tipo de vehículos, ya viajen por tierra, mar o aire. Ese puerto es más o menos como una red informática, que debe adaptarse y convertir las necesidades de interoperabilidad de numerosos dispositivos. Por complejos y dispares que sean, esos dispositivos pueden cumplir su misión de transmitir o recibir datos de forma adecuada y segura.

Sin una gestión de red adecuada, en particular el uso eficaz de los protocolos de red, puede producirse fácilmente el caos. Incluso los dispositivos cliente conectados al mismo sistema simple (como a través de una pequeña red de área local o LAN) pueden perder la capacidad de comunicarse e interactuar con éxito. Pronto, estos problemas pueden causar dificultades operativas en la red, que pueden llegar incluso a provocar interrupciones totales en las comunicaciones.

Los protocolos de red contrarrestan estos problemas imponiendo orden de diferentes maneras: 

  • Proporcionando un lenguaje único que los distintos dispositivos pueden utilizar para comunicarse.
  • Especificando cómo se preparan los datos de un sistema para su transmisión, mediante el empaquetado, el direccionamiento, el enrutamiento y la recepción de dichos datos.
  • Ofreciendo mejoras en la seguridad de red para proteger los datos de usuarios no autorizados, a la vez que permiten el flujo de tráfico DHCP a pesar de la presencia de firewalls.
  • Trabajando para optimizar los servicios de red y su rendimiento a través del flujo de datos regulado y la priorización de la información.
  • Ofreciendo a los administradores una visión clara del rendimiento del dispositivo y de la configuración de red establecida.

DHCP: resolver la necesidad de velocidad

Los protocolos de red sirven para varios propósitos. El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), por ejemplo, se diseñó para poner en marcha la automatización. Los equipos emplean la automatización en los protocolos de red por las mismas razones por las que se recurre a ella en los servicios: mayor eficiencia, procesamiento más rápido y menos errores. 

Para empezar, la automatización aumenta la eficiencia al automatizar tareas repetitivas, de modo que los procesos automatizados pueden ejecutarse de forma fiable en segundo plano, liberando así a los administradores de red de tener que supervisar esas actividades. 

Del mismo modo, la automatización tiene un efecto liberador en la velocidad de procesamiento. No es sorprendente saber que los procesos automatizados que realizan búsquedas pueden acceder a la información a un nivel de velocidad completamente nuevo en comparación con sus homólogos humanos que buscan direcciones. La automatización es capaz de lograr este resultado, en parte, debido al uso del almacenamiento en caché. Los datos a los que se accede repetidamente se pueden conservar en una caché, lo que permite acceder a ellos al instante cuando se vuelven a necesitar para futuras consultas. 

La automatización también limita la aparición y los efectos de los errores y los retrasos humanos en las búsquedas de información. Además, la automatización ofrece otros beneficios, como contribuir a aumentar la escalabilidad y fomentar el equilibrio de carga.

IBM NS1 Connect

IBM NS1 Connect

Refuerce la resiliencia de su red con IBM NS1 Connect. En este vídeo, analizamos el valor de IBM NS1 Connect para la resiliencia y el rendimiento de las aplicaciones.
Explore IBM NS1 Connect

Cómo funciona el DHCP

El DHCP opera con un proceso llamado DORA, basado en el acrónimo en inglés DORA (descubrir, ofrecer, solicitar, reconocer). El proceso busca hacer coincidir los dispositivos cliente con los servidores DHCP y luego asignar direcciones IP a esos dispositivos. Para lograr este resultado, se dedica a intercambiar mensajes generales.

Paso 1: descubrir

El trabajo del DHCP comienza cuando un dispositivo cliente DHCP recién conectado transmite un mensaje de difusión que se envía a la red local. Esta consulta, que se denomina mensaje de descubrimiento, busca servidores DHCP activos. 

Paso 2: oferta

Un servidor DHCP que recibe el mensaje de detección y tiene una dirección IP disponible envía la oferta DHCP. El servidor DHCP notifica al cliente directamente enviando un mensaje a la dirección MAC del cliente. Una dirección de control de acceso a medios (MAC) es un número de 12 dígitos preasignado a cada dispositivo físico durante su fabricación.

Además de confirmar la disponibilidad, la oferta también incluye estas características: 

  • Una dirección IP propuesta para el cliente.
  • Una máscara de subred, que es un número de 32 bits que separa una dirección IP en dos partes, que consisten en una parte de red y una parte de host. Las máscaras de subred permiten al dispositivo clasificar los destinos de enrutamiento en función de si pueden gestionarse a través de la red local o deben enviarse a un enrutador para su posterior distribución.
  • Especificaciones sobre la duración del tiempo de arrendamiento. Cada vez que una red DHCP asigna una dirección IP a un destino, lo hace durante un periodo específico. Para los sitios web que no reciben actualizaciones constantes, se puede utilizar una dirección IP estática. Las direcciones IP estáticas no cambian, mientras que las direcciones IP dinámicas se entienden como temporales y asignadas por un proveedor de servicios de internet (ISP). Independientemente de la forma que elija, la dirección IP deja de funcionar cuando expira su periodo de concesión y debe solicitar una nueva dirección IP de reemplazo. Los plazos de arrendamiento suelen ser temporales para ayudar a garantizar que el contenido del sitio web se mantenga correctamente y se actualice regularmente. A menudo se utiliza un periodo de arrendamiento de 24 horas como opción de facto.
  • Configuración de red como la puerta de enlace predeterminada y el servidor DNS. La puerta de enlace predeterminada es solo la dirección IP de un enrutador. A menos que se requiera otro enrutamiento especial, ese enrutador sirve como interfaz predeterminada que conecta ese dispositivo con el mundo en general, a través de otras redes, incluida internet. Mientras tanto, un servidor DNS es un ordenador que opera en internet y que convierte los nombres de dominio legibles por humanos en secuencias numéricas utilizadas en las direcciones IP. 

Paso 3: solicitar

En este punto, se ha realizado una oferta DHCP en respuesta al mensaje de descubrimiento original. También es posible (e incluso probable) que se hayan recibido varias ofertas DHCP. Si ese es el caso, el dispositivo cliente elige una oferta, normalmente la primera que recibe.

El cliente confirma esta selección emitiendo un mensaje de solicitud DHCP que se envía a todos los servidores DHCP. Este mensaje permite a otros servidores DHCP saber que el cliente acepta la asignación de dirección IP propuesta, por lo que las ofertas que otros servidores emitieron pueden retirarse sumariamente. Dado que no se ha concedido formalmente una dirección IP, los mensajes de solicitud se transmiten mediante el uso de direcciones de difusión. 

Paso 4: reconocimiento

El acuse de recibo sirve como confirmación final de la "transacción" que se produjo con éxito. Este resultado proviene del servidor DHCP que el cliente eligió a través de su mensaje de solicitud.

El servidor DHCP transmite un mensaje de reconocimiento (ACK) que cierra la transacción reafirmando los términos de este acuerdo. En concreto, la dirección IP y cualquier otro detalle relevante, como el periodo de arrendamiento.

El cliente configura su interfaz con los detalles recién proporcionados, y la dirección IP se activa y se convierte en una dirección IP dinámica. Ahora el dispositivo cliente puede operar plenamente e interactuar de manera competente dentro de la red DHCP.

DNS: jugar al juego de los nombres

El otro protocolo que examinamos principalmente en este artículo es el DNS (sistema de nombres de dominio). Los nombres de dominio son direcciones de sitios web fáciles de recordar que representan destinos de internet conocidos popularmente (por ejemplo, ibm.com). 

Los nombres de dominio se crean a partir de dos componentes: 

  • Dominio de nivel superior (TLD): un poco al contrario de cómo suena su nombre, un TLD es la última sección de un nombre de dominio y no la primera. El TLD elegido debe reflejar el objetivo general de la página. Esta es la razón por la que los sitios web gestionados comercialmente muestran el TLD estándar ".com" para indicar que está operando como parte de una empresa comercial. Del mismo modo, las empresas educativas utilizan el TLD ".edu" y los sitios web gestionados por grupos sin ánimo de lucro suelen llevar el TLD ".org". Los servidores raíz son servidores de nombres de nivel superior que existen dentro de DNS y enrutan las consultas a los servidores TLD correctos.
  • Dominio de segundo nivel (SLD): el SLD aparece antes del TLD dentro del nombre de dominio. Este componente indica un sitio web en particular o el nombre de una empresa u organización. En "ibm.com", por ejemplo, "ibm" es el SLD y se refiere a International Business Machines (IBM®).

Cómo funciona el DNS

Cada consulta DNS (o solicitud DNS) sigue el mismo proceso para resolver las direcciones IP. Cuando un usuario introduce una URL, el ordenador consulta a los servidores DNS paso a paso para encontrar la información necesaria y los registros de recursos. El proceso finaliza cuando el DNS autoritativo para ese dominio proporciona la respuesta final.

Si investiga el tema de los sistemas de nombres de dominio, se encuentra con la "analogía de la guía telefónica", que equipara el funcionamiento del DNS con las funciones de las guías telefónicas. El único problema es que no todo el mundo puede entender esta referencia.

Muchos usuarios modernos de teléfonos móviles no han buscado números de teléfono en una guía telefónica tradicional, sino que han recurrido a listados en línea o asistentes digitales (como Siri de Apple).

Aunque esté desfasada, la analogía de la guía telefónica sigue funcionando porque capta muy bien las funciones básicas que desempeña. Y las personas que consultan los directorios en línea siguen realizando la misma acción: utilizan una forma electrónica de guía telefónica para realizar búsquedas. 

La gestión de direcciones IP ahora realiza el trabajo administrativo relacionado con el manejo de las direcciones IP y los nombres de host que podrían estar asociados con ellas. El DNS se especializa en resolver problemas complejos de resolución de nombres que pueden ocurrir y que, de lo contrario, podrían requerir una solución de problemas posterior.

Una forma clave en que funciona el DNS es aumentando la velocidad de Internet con cachés DNS, que almacenan los nombres de dominio a los que se ha accedido previamente, junto con las direcciones IP asociadas a ellas. Este enfoque se utiliza para reducir la necesidad de búsquedas repetidas de la misma información. Estos registros DNS se almacenan en diferentes cachés DNS y ayudan a localizar las direcciones IP de forma más fácil y rápida.

A diferencia del método normal y automatizado de configuración de red compatible con DHCP, DNS proporciona un medio para la configuración manual que evita por completo la intervención de la red. Este método puede ser útil si una persona u organización prefiere utilizar servidores DNS alternativos para obtener un rendimiento personalizado o una mayor privacidad.

Otros protocolos de red destacados

Aunque nos hemos centrado en dos de los protocolos de red más utilizados, otros también merecen mención: 

  • TCP/IP: el conjunto de protocolos TCP/IP (basado en el término "protocolo de control de transmisión") es un protocolo importante que se ocupa de la entrega de datos. Los datos se transmiten entre aplicaciones con paquetes de datos. El TCP garantiza que los paquetes se ordenen de forma lógica y se comprueben en busca de posibles errores antes de distribuirlos a aplicaciones de internet, como los navegadores web.
  • UDP: como alternativa al TCP/IP, el protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un protocolo de comunicación que utilizan las redes informáticas para entregar contenido en aplicaciones en tiempo real. En este protocolo, la velocidad operativa es un requisito, como en los juegos en línea y el streaming de vídeo. El UDP utiliza datagramas en lugar de los paquetes que utiliza el TCP/IP y no requiere una conexión establecida.
  • VPN: aunque técnicamente no es un único protocolo, la tecnología de red privada virtual (VPN) utiliza varios protocolos. Esta tecnología ayuda a proporcionar una conexión wifi segura y privada entre un dispositivo cliente y una red remota que opera a través de internet. Para garantizar la privacidad, las VPN se especializan en el cifrado de datos. Las VPN suelen funcionar con otros protocolos como TCP y UDP.

