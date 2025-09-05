Ocho minutos
Las designaciones protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y DNS (sistema de nombres de dominio) se refieren a protocolos que rigen las redes.
A pesar de sus similitudes, cada uno realiza funciones específicas. El DNS convierte los nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP numéricas de ordenador. Por su parte, el DHCP automatiza la asignación de direcciones IP.
Imagine un único puerto marítimo que acoja todo tipo de vehículos, ya viajen por tierra, mar o aire. Ese puerto es más o menos como una red informática, que debe adaptarse y convertir las necesidades de interoperabilidad de numerosos dispositivos. Por complejos y dispares que sean, esos dispositivos pueden cumplir su misión de transmitir o recibir datos de forma adecuada y segura.
Sin una gestión de red adecuada, en particular el uso eficaz de los protocolos de red, puede producirse fácilmente el caos. Incluso los dispositivos cliente conectados al mismo sistema simple (como a través de una pequeña red de área local o LAN) pueden perder la capacidad de comunicarse e interactuar con éxito. Pronto, estos problemas pueden causar dificultades operativas en la red, que pueden llegar incluso a provocar interrupciones totales en las comunicaciones.
Los protocolos de red contrarrestan estos problemas imponiendo orden de diferentes maneras:
Los protocolos de red sirven para varios propósitos. El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), por ejemplo, se diseñó para poner en marcha la automatización. Los equipos emplean la automatización en los protocolos de red por las mismas razones por las que se recurre a ella en los servicios: mayor eficiencia, procesamiento más rápido y menos errores.
Para empezar, la automatización aumenta la eficiencia al automatizar tareas repetitivas, de modo que los procesos automatizados pueden ejecutarse de forma fiable en segundo plano, liberando así a los administradores de red de tener que supervisar esas actividades.
Del mismo modo, la automatización tiene un efecto liberador en la velocidad de procesamiento. No es sorprendente saber que los procesos automatizados que realizan búsquedas pueden acceder a la información a un nivel de velocidad completamente nuevo en comparación con sus homólogos humanos que buscan direcciones. La automatización es capaz de lograr este resultado, en parte, debido al uso del almacenamiento en caché. Los datos a los que se accede repetidamente se pueden conservar en una caché, lo que permite acceder a ellos al instante cuando se vuelven a necesitar para futuras consultas.
La automatización también limita la aparición y los efectos de los errores y los retrasos humanos en las búsquedas de información. Además, la automatización ofrece otros beneficios, como contribuir a aumentar la escalabilidad y fomentar el equilibrio de carga.
El DHCP opera con un proceso llamado DORA, basado en el acrónimo en inglés DORA (descubrir, ofrecer, solicitar, reconocer). El proceso busca hacer coincidir los dispositivos cliente con los servidores DHCP y luego asignar direcciones IP a esos dispositivos. Para lograr este resultado, se dedica a intercambiar mensajes generales.
El trabajo del DHCP comienza cuando un dispositivo cliente DHCP recién conectado transmite un mensaje de difusión que se envía a la red local. Esta consulta, que se denomina mensaje de descubrimiento, busca servidores DHCP activos.
Un servidor DHCP que recibe el mensaje de detección y tiene una dirección IP disponible envía la oferta DHCP. El servidor DHCP notifica al cliente directamente enviando un mensaje a la dirección MAC del cliente. Una dirección de control de acceso a medios (MAC) es un número de 12 dígitos preasignado a cada dispositivo físico durante su fabricación.
Además de confirmar la disponibilidad, la oferta también incluye estas características:
En este punto, se ha realizado una oferta DHCP en respuesta al mensaje de descubrimiento original. También es posible (e incluso probable) que se hayan recibido varias ofertas DHCP. Si ese es el caso, el dispositivo cliente elige una oferta, normalmente la primera que recibe.
El cliente confirma esta selección emitiendo un mensaje de solicitud DHCP que se envía a todos los servidores DHCP. Este mensaje permite a otros servidores DHCP saber que el cliente acepta la asignación de dirección IP propuesta, por lo que las ofertas que otros servidores emitieron pueden retirarse sumariamente. Dado que no se ha concedido formalmente una dirección IP, los mensajes de solicitud se transmiten mediante el uso de direcciones de difusión.
El acuse de recibo sirve como confirmación final de la "transacción" que se produjo con éxito. Este resultado proviene del servidor DHCP que el cliente eligió a través de su mensaje de solicitud.
El servidor DHCP transmite un mensaje de reconocimiento (ACK) que cierra la transacción reafirmando los términos de este acuerdo. En concreto, la dirección IP y cualquier otro detalle relevante, como el periodo de arrendamiento.
El cliente configura su interfaz con los detalles recién proporcionados, y la dirección IP se activa y se convierte en una dirección IP dinámica. Ahora el dispositivo cliente puede operar plenamente e interactuar de manera competente dentro de la red DHCP.
El otro protocolo que examinamos principalmente en este artículo es el DNS (sistema de nombres de dominio). Los nombres de dominio son direcciones de sitios web fáciles de recordar que representan destinos de internet conocidos popularmente (por ejemplo, ibm.com).
Los nombres de dominio se crean a partir de dos componentes:
Cada consulta DNS (o solicitud DNS) sigue el mismo proceso para resolver las direcciones IP. Cuando un usuario introduce una URL, el ordenador consulta a los servidores DNS paso a paso para encontrar la información necesaria y los registros de recursos. El proceso finaliza cuando el DNS autoritativo para ese dominio proporciona la respuesta final.
Si investiga el tema de los sistemas de nombres de dominio, se encuentra con la "analogía de la guía telefónica", que equipara el funcionamiento del DNS con las funciones de las guías telefónicas. El único problema es que no todo el mundo puede entender esta referencia.
Muchos usuarios modernos de teléfonos móviles no han buscado números de teléfono en una guía telefónica tradicional, sino que han recurrido a listados en línea o asistentes digitales (como Siri de Apple).
Aunque esté desfasada, la analogía de la guía telefónica sigue funcionando porque capta muy bien las funciones básicas que desempeña. Y las personas que consultan los directorios en línea siguen realizando la misma acción: utilizan una forma electrónica de guía telefónica para realizar búsquedas.
La gestión de direcciones IP ahora realiza el trabajo administrativo relacionado con el manejo de las direcciones IP y los nombres de host que podrían estar asociados con ellas. El DNS se especializa en resolver problemas complejos de resolución de nombres que pueden ocurrir y que, de lo contrario, podrían requerir una solución de problemas posterior.
Una forma clave en que funciona el DNS es aumentando la velocidad de Internet con cachés DNS, que almacenan los nombres de dominio a los que se ha accedido previamente, junto con las direcciones IP asociadas a ellas. Este enfoque se utiliza para reducir la necesidad de búsquedas repetidas de la misma información. Estos registros DNS se almacenan en diferentes cachés DNS y ayudan a localizar las direcciones IP de forma más fácil y rápida.
A diferencia del método normal y automatizado de configuración de red compatible con DHCP, DNS proporciona un medio para la configuración manual que evita por completo la intervención de la red. Este método puede ser útil si una persona u organización prefiere utilizar servidores DNS alternativos para obtener un rendimiento personalizado o una mayor privacidad.
Aunque nos hemos centrado en dos de los protocolos de red más utilizados, otros también merecen mención:
