Son muchos los factores que intervienen en la elección de un modelo que funcione bien para su proyecto.

La licencia del modelo puede restringir la forma en que se puede utilizar. Por ejemplo, la licencia de una modelo puede impedir que se utilice como parte de una solicitud comercial.

El conjunto de datos utilizado para entrenar el modelo de formación tiene un impacto directo en cómo funciona el modelo para una aplicación específica y afecta significativamente al riesgo de que el modelo pueda generar respuestas no sensatas, ofensivas o simplemente no deseadas. Del mismo modo, los modelos entrenados con datos protegidos por derechos de autor o privados pueden exponer a sus usuarios a responsabilidades legales. IBM proporciona total transparencia de los datos de formación e indemnización por reclamaciones legales derivadas de sus modelos.

El tamaño del modelo, es decir, con cuántos parámetros se entrena, y el tamaño de su ventana de contexto, es decir, cuánto texto puede aceptar el modelo, afectan el rendimiento del modelo, los requisitos de recursos y, por extensión, el costo y el rendimiento. Aunque es tentador seguir la filosofía de “cuanto más grande, mejor” y elegir un modelo de 20 000 millones de parámetros, es posible que los recursos necesarios y la mejora (si la hay) de la precisión no lo justifiquen. Estudios recientes han demostrado que los modelos más pequeños pueden superar significativamente a los más grandes para algunas soluciones.

Cualquier ajuste aplicado a un modelo puede afectar a su idoneidad para una tarea. Por ejemplo, IBM ofrece dos versiones del modelo Granite: una ajustada para aplicaciones generales de chat y otra ajustada para seguir instrucciones.

Otras consideraciones a la hora de elegir un modelo son: