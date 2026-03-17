El diagrama anterior muestra las dos formas del patrón de sumarización. La forma más simple del patrón es la variante Stuff. En este patrón:

El contenido de un documento se lee y se "incrusta"; es decir, se copia íntegramente, en una instrucción de LLM. Una plantilla de instrucción se utiliza comúnmente para "envolver" el contenido con instrucciones y palabras clave para dirigir al modelo de destino para generar un resumen. La instrucción resultante se envía a un LLM entrenado que genera un resumen en respuesta.

El enfoque Stuff es excelente para documentos pequeños, pero no funciona con documentos demasiado grandes para la ventana de contexto de LLM o para colecciones de documentos. Afortunadamente disponemos de la variante Map-Reduce para estas situaciones. En la fase Map de la variante, los documentos individuales y/o subsecciones de documentos se introducen en instrucciones LLM utilizando el método Stuff. La aplicación agrega los resúmenes devueltos para los documentos y/o fragmentos y luego los envía a un LLM (4) para generar un resumen general del trabajo y/o conjunto de documentos más grande. Es posible utilizar el mismo LLM para las fases Map y Reduce, pero con mayor frecuencia será necesario afinar el modelo Reduce para generar resúmenes agregados sin perder detalles clave.

En términos conceptuales, la síntesis es similar a una tarea de traducción automática: queremos que el LLM "traduzca" un documento extenso a un resumen más breve. Por lo tanto, los modelos de codificador-decodificador, como BART y T5, son muy adecuados para las soluciones de resumen. La mayoría de los LLM adecuados para el resumen se entrenan utilizando uno o más conjuntos de entrenamiento disponibles públicamente extraídos de fuentes como noticias, Wikipedia, legislación y publicaciones científicas, pero generalmente requerirán un ajuste antes de que puedan generar resúmenes aceptables para procesos comerciales específicos y datos de entrada.

Un proceso empresarial complejo normalmente requerirá varios modelos ajustados para generar resúmenes para diferentes grupos de usuarios. Por ejemplo, un proceso de reclamación de seguro potencialmente requeriría LLM optimizados para el resumen y enrutamiento de reclamos, detección del fraude y la investigación, y para resumir los informes de los proveedores de servicios, como consultores médicos o de ingeniería.