El diagrama anterior ilustra cómo los componentes de WCA for Z trabajan juntos para permitir a los desarrolladores convertir el código fuente COBOL a Java.

Un arquitecto utiliza las funciones de ADDI para comprender el código COBOL. Este producto funciona en una máquina virtual Windows y escanea el código fuente para ofrecer perspectivas de aplicación a los arquitectos. El análisis del código fuente se almacena en un proyecto al que un arquitecto puede acceder desde una herramienta basada en Eclipse. Esta herramienta permite a un arquitecto realizar diferentes tareas, como visualizar las relaciones entre diferentes programas, ejecutar informes y buscar código. Un arquitecto puede utilizar esta herramienta para empezar a modernizar una aplicación COBOL monolítica identificando posibles servicios empresariales para refactorizar, con la opción de convertirla a Java mediante IA generativa.

ADDI envía los resultados de su análisis a la Metadata Database, que a su vez se añaden al conjunto de datos utilizado por IBM watsonx Code Assistant Service.

El desarrollador de COBOL utiliza Refactoring Assistant para empezar a extraer el servicio empresarial COBOL que el arquitecto identificó a partir de una aplicación monolítica. Refactoring Assistant es un producto basado en contenedores que funciona en una máquina virtual Linux. Dispone de una IU web para que los desarrolladores visualicen y seleccionen el código pertinente para crear un nuevo servicio COBOL que comprenda una función empresarial a partir de muchos programas existentes diferentes. Refactoring Assistant se conecta a ADDI de forma segura para acceder al análisis de la aplicación COBOL en la base de datos ADDI.

Una vez que el desarrollador COBOL selecciona todo el código, puede exportar el nuevo programa COBOL a su estación de trabajo para continuar desarrollando en un entorno de desarrollo integrado (IDE).

Los párrafos COBOL refactorizados se almacenan en el repositorio de servicios y se ponen a disposición de los desarrolladores de Java para su conversión.

El desarrollador de Java utiliza Z Open Editor en VS Code para conectarse al servicio WCA for Z en IBM Cloud. Este servicio se aprovisiona mediante una cuenta de IBM Cloud y proporciona acceso al modelo fundacional de IA. Z Open Editor permite al desarrollador de Java convertir y generar código de la siguiente manera: En primer lugar, un desarrollador Java selecciona un párrafo COBOL en VS Code y envía su contenido al servicio WCA for Z para su conversión a definiciones de clases Java. Más tarde, en VS Code, un desarrollador de Java selecciona clases individuales de Java para las que el servicio WCA for Z debe generar líneas de código Java.

En los dos casos anteriores, el servicio WCA for Z utiliza su Code LLM para generar contenido. El Code LLM es un modelo fundacional de IA generativa que se entrena en muchos lenguajes de programación y se ajusta para convertir COBOL a Java.