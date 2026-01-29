Estrategia de orquestación

La orquestación de agentes se puede implementar mediante varios enfoques. Un enfoque de orquestación centralizada utiliza un único componente de orquestación maestro para gestionar las acciones de todos los demás agentes del sistema. Disponer de un único punto de configuración y gestión hace que el sistema en su conjunto sea fácil de gestionar y controlar, y que la resolución de problemas resulte sencilla. La desventaja es que un único punto de control puede convertirse en un cuello de botella y provocar problemas de escalabilidad a medida que aumentan los volúmenes de solicitudes o el número de agentes.

Un enfoque de orquestación descentralizada implementa una cola de tareas de la que los agentes extraen tareas y publican resultados, y encamina tareas de varias partes entre sí; similar a un sistema de pizarra. Las soluciones de orquestación descentralizada son muy robustas y tolerantes a fallos, pero son difíciles de diseñar y solucionar a medida que los sistemas se vuelven más grandes y con mayores capacidades.

Por último, un enfoque de orquestación jerárquica combina elementos de los enfoques centralizado y descentralizado. En la orquestación jerárquica, se utiliza un orquestador maestro para coordinar las acciones de los agentes de alto nivel que, a su vez, pueden invocar a otros agentes para completar tareas complejas. Esto conserva gran parte de la facilidad de gestión y control de un enfoque centralizado, pero reduce la posibilidad de que el componente de control central se convierta en un cuello de botella con grandes volúmenes de solicitudes y/o un gran número de agentes.

Granularidad del agente

La granularidad de un agente de IA se refiere a la complejidad de las tareas que el agente puede realizar. Un agente de alta granularidad puede ser capaz de realizar muchas tareas o un pequeño número de tareas con gran detalle, mientras que un agente de baja granularidad solo puede ser capaz de realizar un pequeño número o incluso una sola tarea con un bajo nivel de detalle. Para que quede más claro, piense en un agente de servicio de atención al cliente. Un agente de baja granularidad solo puede responder a preguntas sencillas sobre un producto (por ejemplo, “¿Está en negro?”), mientras que un agente de alta granularidad puede comprobar los inventarios locales y organizar la entrega del producto al domicilio del cliente.

Los diseñadores de soluciones agénticas deben decidir el grado de granularidad que deben tener los agentes individuales dentro del sistema, por ejemplo, si es mejor tener un número reducido de agentes de alta granularidad o un número mayor de agentes de baja granularidad. Las amplias capacidades de los agentes de alta granularidad tienen como contrapartida unos mayores requisitos de recursos informáticos y unos tiempos de finalización de las tareas más largos. Aunque menos capaces, el enfoque limitado de los agentes de baja granularidad significa que requieren menos recursos informáticos y que, por lo general, completarán las tareas mucho más rápido.

Aunque aún se desconoce el nivel ‘adecuado’ de granularidad, las primeras experiencias sugieren que la creación de agentes de baja granularidad alineados con procesos empresariales centrados, por ejemplo, Purchase_Order_Processing_Agent, produce un buen equilibrio entre los requisitos de recursos, la velocidad de procesamiento y la complejidad de la solución. Los agentes de baja granularidad pueden entonces incorporarse a flujos de trabajo estáticos, o ser invocados por agentes de alta granularidad como parte de un proceso mayor.

Flujos de trabajo estáticos vs. dinámicos

Los diseñadores de soluciones de IA agéntica deben lograr un equilibrio entre los agentes que siguen procesos y flujos de trabajo estáticos y predefinidos y que los flujos de trabajo se generen de forma dinámica en respuesta a las instrucciones del usuario. Aunque no hay una respuesta correcta o incorrecta, se recomienda a los arquitectos que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones y consideraciones: