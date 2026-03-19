IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmitifica el proceso de creación de guías de estrategias de Ansible a través de recomendaciones de contenido con IA generativa. Diseñado específicamente para acelerar la automatización de TI, WCA for RHAL ofrece recomendaciones de contenido que se adhieren a las prácticas líderes, lo que reduce los errores y mejora la coherencia de las tareas, roles y guías de estrategias de Ansible. WCA for RHAL también puede generar contenido utilizando solicitudes de lenguaje natural escritas en texto plano en inglés, lo que ayuda a escalar y ampliar el acceso a la automatización dentro de la empresa.

WCA for RHAL utiliza un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IBM Granite que se entrena con conjuntos de datos de guías de estrategias de Ansible. El LLM se puede ajustar con los datos de la propia empresa para entender los matices de la sintaxis y la estructura de la automatización. Los usuarios pueden aceptar sugerencias tal cual o mejorar las recomendaciones de contenido según sus necesidades exactas, reduciendo aún más el tiempo de obtención de valor para la automatización y acelerando los ciclos de desarrollo mediante recomendaciones de contenido generado por IA.

Descripción general de la solución