IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) desmitifica el proceso de creación de guías de estrategias de Ansible a través de recomendaciones de contenido con IA generativa. Diseñado específicamente para acelerar la automatización de TI, WCA for RHAL ofrece recomendaciones de contenido que se adhieren a las prácticas líderes, lo que reduce los errores y mejora la coherencia de las tareas, roles y guías de estrategias de Ansible. WCA for RHAL también puede generar contenido utilizando solicitudes de lenguaje natural escritas en texto plano en inglés, lo que ayuda a escalar y ampliar el acceso a la automatización dentro de la empresa.
WCA for RHAL utiliza un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) de IBM Granite que se entrena con conjuntos de datos de guías de estrategias de Ansible. El LLM se puede ajustar con los datos de la propia empresa para entender los matices de la sintaxis y la estructura de la automatización. Los usuarios pueden aceptar sugerencias tal cual o mejorar las recomendaciones de contenido según sus necesidades exactas, reduciendo aún más el tiempo de obtención de valor para la automatización y acelerando los ciclos de desarrollo mediante recomendaciones de contenido generado por IA.
WCA for RHAL consta de los siguientes componentes (que se muestran en el diagrama anterior):
Un Ansible Playbook contiene el código necesario para ejecutar la automatización en los nodos y endpoints gestionados, por ejemplo, servidores, contenedores, dispositivos de red y servicios en la nube.
La Playbook Source Code Management (SCM) es donde se mantienen todas las ramas de producción y desarrollo de las guías de estrategias de Ansible. Aunque existen muchas soluciones de SCM disponibles, las soluciones basadas en Git son las más utilizadas y, por lo tanto, se dan por sentadas en el análisis que sigue a continuación.
La Ansible Automation Platform de Red Hat incluye el motor central de Ansible, el servicio de linting, los servicios de gestión de implementación y la interfaz de usuario para ejecutar y solucionar problemas de guías de estrategias de Ansible. Normalmente, está configurado para extraer guías de estrategias actualizadas de SCM en cada fusión.
Red Hat Ansible Lightspeed es una aplicación de IBM watsonx.ai que lee las instrucciones en lenguaje natural y el contexto del código y los envía al servicio IBM watsonx Code Assistant para la coincidencia del modelo fundacional. Genera contenido y coincide con la información de auditoría que envía a VS Code.
IBM watsonx Code Assistant Service (WCA for RHAL) es una aplicación de IBM watsonx.ai que recibe instrucciones de Red Hat Ansible Lightspeed y las coteja con un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM). WCA for RHAL también puede entrenar el LLM con conjuntos de datos adicionales de guías de estrategias de Ansible. IBM watsonx Code Assistant y Red Hat Ansible Lightspeed trabajan juntos para proporcionar propuestas de generación de contenido completas y precisas que sigan las prácticas líderes.
Code Large Language Model (LLM) es un modelo fundacional para la generación de contenido que se basa en el modelo Granite de IBM para Ansible. También puede estar capacitado para incluir código de guía de estrategias adicional generado por proveedores o por usuarios de la empresa.
El diagrama anterior ilustra cómo los componentes de WCA for RHAL trabajan juntos para reducir el tiempo y mejorar la consistencia de las guías de estrategias de Ansible.