Uno de los avances más interesantes de los LLM es el concepto de agentes, también conocidos como asistentes. Se trata de versiones especializadas de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que están preconfigurados y ajustados para desempeñar funciones específicas. Aquí, exploramos cómo estos agentes pueden usarse para apoyar roles en el desarrollo de software.

Un agente de IA es básicamente un asistente virtual con capacidades de IA. Estos agentes están diseñados para comprender y procesar el lenguaje natural, lo que les permite interactuar con los humanos de forma natural e intuitiva. Lo que diferencia a estos agentes de IA es su especialización. A diferencia de los modelos de IA de uso general, los agentes de IA están entrenados para realizar tareas específicas relacionadas con una función en particular.

Por ejemplo, un Product Owner AI Agent se formaría para ayudar en tareas como el análisis de mercado, la priorización de características y la creación de casos de negocio. Un Developer AI Agent, por otro lado, estaría equipado para automatizar la generación de código, optimizar el código existente y ayudar a identificar los errores.

Esta especialización proviene de la preparación previa y el ajuste de los LLM con datos relevantes para la función para la que están diseñados. Esto podría implicar entrenar al agente de IA en un conjunto de datos de código para un Developer AI Agent o en un conjunto de datos de investigación de mercado y características del producto para un Product Owner AI Agent.

Los agentes de IA están revolucionando la forma de trabajar de los equipos de desarrollo de software. Al ofrecer asistencia específica para cada función, pueden aumentar la productividad, reducir la probabilidad de errores y permitir que los miembros del equipo se centren en tareas más complejas y creativas. A medida que estos agentes de IA continúan evolucionando, prometen un futuro en el que cada miembro de un equipo de desarrollo de software contará con un asistente de IA personalizado, lo que hará que el proceso de desarrollo sea más eficiente y eficaz.

Se pueden producir agentes específicos de roles muy potentes combinando técnicas de generación aumentada por recuperación e Internet/código/búsqueda de corpus con fine tuning y prompting dinámico.