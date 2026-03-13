El gobierno de la IA es la capacidad de monitorizar y gestionar las actividades de IA dentro de una organización. Incluye procesos y procedimientos para rastrear y documentar el origen de los datos y modelos implementados dentro de la empresa; así como las técnicas utilizadas para entrenar, validar y monitorizar la precisión continua de los modelos. Un gobierno de la IA eficaz ofrece tres resultados principales para las empresas:

Cumplimiento. Ayudamos a garantizar que las soluciones de IA y las decisiones generadas por IA sean coherentes con las prácticas aceptadas por los sectores, los estándares regulatorios y los requisitos legales.

Confianza . Permitir que se confíe en las decisiones tomadas por la IA ayudando a garantizar que los modelos de IA sean explicables y justos.

Eficiencia. Mejorar la velocidad de comercialización y reducir los costes de desarrollo de IA mediante la estandarización y optimización de las prácticas de desarrollo e implementación de IA.

Las empresas que no adopten el gobierno de la IA corren el riesgo de sufrir múltiples consecuencias negativas. El proceso de machine learning es iterativo y requiere colaboración. Sin un buen gobierno y documentación, los científicos de datos o los validadores no pueden estar seguros del linaje de los datos de un modelo o de cómo se construyó el modelo. Lograr resultados puede ser difícil de reproducir. Si los administradores entrenan un modelo con datos incorrectos o incompletos, se podrían destruir meses de trabajo.

La falta de gobierno de la IA también puede resultar en sanciones importantes. A los operadores bancarios se les han impuesto multas de siete cifras por utilizar modelos parciales a la hora de determinar la aptitud para el préstamo. La UE planea añadir regulaciones de IA al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Las infracciones del RGPD actualmente pueden "dar lugar a una multa de hasta 20 millones de euros, o el 4 % de los ingresos anuales mundiales de la empresa del año financiero anterior, la cantidad que sea mayor".

La reputación de la marca también está en riesgo. Un experimento utilizó software de IA para aprender los patrones de habla de los jóvenes en las redes sociales. Los funcionarios administrativos eliminaron el software rápidamente después de que los trolls de Internet "enseñaran" la herramienta a crear publicaciones racistas, sexistas y antisemitas.

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