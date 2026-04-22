Las herramientas para desarrolladores del software IBM Z desempeñan un papel crucial en el desarrollo del mainframe, ya que ayudan a los desarrolladores a crear, depurar, probar, implementar y monitorizar aplicaciones de software de forma eficiente y eficaz.
A continuación, se enumeran las capacidades de herramientas para desarrolladores para IBM Z en diferentes categorías de productos. Entre ellas se incluyen la IA acelerada, pruebas, productividad de desarrollo, desarrollo nativo de la nube, software huésped, lenguajes de programación, compiladores y procesamiento de transacciones.
Watsonx Code Assistant for Z
Un producto asistido por IA generativa que acelera la modernización de las aplicaciones de mainframe con menores costes y riesgos. Ofrece descubrimiento de aplicaciones, análisis, refactorización automatizada de código, conversión de COBOL a Java, generación de pruebas automatizada y explicación de código.
Integrated Facility for Linux
Un procesador para cargas de trabajo Linux en IBM Z y LinuxONE. Es compatible con el sistema operativo Linux para IBM Z e IBM LinuxONE, IBM z/VM y KVM. IBM z16 y LinuxONE 4 ofrecen capacidad de procesamiento masiva, aceleración en chip y capacidades líderes en el sector para la ciberresiliencia.
IBM Test Accelerator for Z
Un marco de automatización y generación de pruebas con soporte para entornos de pruebas y desarrollo de z/OS virtual bajo demanda.
IBM Virtual Dev y Test for z/OS
Una herramienta que ayuda a las empresas a utilizar su software y middleware z/OS existentes en Linux en IBM Z. Está hecho para funcionar con el hardware IBM Z, lo que garantiza que las aplicaciones puedan moverse fácilmente entre sistemas y acelerar el desarrollo al permitirle escalar fácilmente sus actividades tempranas de desarrollo, pruebas y entrenamiento.
IBM Z Development and Test Environment
Una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de mainframe, pruebas, demostración y formación. Esta plataforma permite que cualquier software z/OS se ejecute en un sistema local compatible con x86 o en una instancia en la nube emulando los conjuntos de instrucciones de IBM Z y utilizando CP virtuales, E/S y otros dispositivos.
IBM Z Virtual Test Platform
Una herramienta de pruebas que proporciona capacidades para desplazar la prueba de integración completa a una fase más temprana del ciclo de desarrollo. Además, proporciona una revolucionaria tecnología de pruebas que permite al desarrollador probar la aplicación z/OS de forma aislada mediante un modelo de grabación y reproducción.
IBM HourGlass
Un simulador de reloj para probar aplicaciones de mainframe, que permite simular la fecha y la hora (pasada, presente o futura) sin cambiar el código de la aplicación ni requerir un entorno informático independiente.
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
Un conjunto de herramientas para mejorar la productividad del desarrollo. Incluye una selección de entornos de desarrollo integrados, herramientas para facilitar el análisis de problemas, asistencia para pruebas unitarias, funciones de compilación inteligente, implementación automatizada y mucho más.
Los usuarios pueden adquirir Application Delivery Foundation for z/OS por separado o en una licencia empresarial. El paquete incluye:
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
Una herramienta de análisis que ayuda a visualizar aplicaciones, datos y trabajos en z/OS. Permite a arquitectos y desarrolladores descubrir dependencias con un solo clic, implementar cambios con confianza y mantener la documentación actualizada y precisa. Utilice las capacidades de IBM Application Discovery for IBM Z e IBM Wazi Analyze para acelerar la modernización de sus aplicaciones.
IBM z/OS Provisioning Toolkit
Una sencilla utilidad de línea de comandos para el aprovisionamiento rápido de entornos de desarrollo de z/OS. Todos los clientes de IBM z/OS V2 pueden aprovechar este kit de herramientas totalmente compatible sin coste adicional.
Patrones de programación racional de IBM
Un IDE colaborativo que forma parte de las soluciones de Jazz Collaborative Lifecycle Management. Proporciona funciones de programación basadas en patrones para una experiencia de codificación mejorada combinada con herramientas para el análisis del impacto, el control de calidad y la extensibilidad, así como procedimientos para la migración segura automática de aplicaciones Pacbase.
IBM High Level Assembler and Toolkit Feature
Una solución de desarrollo flexible para todas las aplicaciones de lenguaje ensamblador. El ensamblador y el kit de herramientas opcional mejoran la productividad del programador y simplifican el desarrollo y el mantenimiento de los programas.
Plataforma de IBM z/OS Containers
Una plataforma que ayuda a los usuarios a adoptar el desarrollo nativo de la nube mediante la ejecución de aplicaciones z/OS UNIX en contenedores. Los desarrolladores pueden crear y acceder fácilmente a los recursos a modo de autoservicio dentro de un entorno seguro y aislado en z/OS. Incluye versiones de z/OS de herramientas de contenedores esenciales, que abarcan todo, desde la creación de imágenes hasta la orquestación avanzada.
IBM Z Digital Integration Hub
Un producto que garantiza el flujo de información en tiempo real a escala al salvaguardar los entornos de producción del tráfico de consultas impredecible y ofrecer al mismo tiempo flexibilidad con arquitecturas basadas en API y eventos. Permite un intercambio de datos rápido y en tiempo real entre los sistemas de registro IBM z/OS y las aplicaciones de nube híbrida.
IBM z/OS Connect
Los usuarios pueden utilizar este software para diseñar y ejecutar API conformes con OpenAPI para interactuar con aplicaciones y datos z/OS. Cree interfaces OpenAPI 3.0 consumibles en cuestión de minutos para desbloquear el valor de sus subsistemas IBM Z con API verdaderamente RESTful.
IBM Wazi como servicio
Una solución que permite una experiencia de desarrollo y prueba nativa de la nube para z/OS en IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Con Wazi as a Service, los desarrolladores de aplicaciones pueden desarrollar y probar componentes de aplicaciones z/OS en un entorno de infraestructura virtual “as a Service” que se ejecuta en la arquitectura IBM Z en IBM Public Cloud.
IBM z/OS Cloud Broker
Un producto que proporciona acceso a los recursos y servicios de z/OS de Red Hat OpenShift Container Platform para integrar su infraestructura de z/OS con entornos y estrategias de multicloud híbrido.
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
Una colección gratuita de herramientas para desarrolladores de código abierto revisadas (Git, Curl, GNU Bash, Vim y más) para z/OS que proporciona las populares herramientas para desarrolladores de software de Linux y UNIX para z/OS. Permite un uso fluido de las herramientas de desarrollo, lo que simplifica la incorporación y la integración del talento.
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
Un SDK gratuito que permite que el código COBOL o C/C++ que se ejecuta en z/OS se comunique de forma nativa con un broker Kafka y realice transformaciones entre copybooks COBOL y eventos JSON.
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
Un SDK gratuito para conectar aplicaciones Node.js a recursos z/OS. Proporciona un tiempo de ejecución independiente de JavaScript y una solución JavaScript del lado del servidor para crear módulos nativos Node.js y JavaScript para la plataforma IBM Z.
IBM Open Enteprise SDK for Python
Un compilador e intérprete de Python para IBM z/OS. Ayuda a dar soporte a sus aplicaciones de z/OS escritas en Python. Utilícelo para modernizar sus aplicaciones críticas mediante el desarrollo de API, plugins y wrappers para ampliar las aplicaciones empresariales críticas y agilizar su entrega.
IBM Open Enterprise SDK for Go
Un compilador Go estándar del sector optimizado para la plataforma z/OS. El compilador Go utiliza las instrucciones actuales de z/Architecture para proporcionar una implementación excepcional en la plataforma z/OS.
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
Una plataforma para crear aplicaciones empresariales modernas muy sólidas, escalables y fiables. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones por lotes y transaccionales, microservicios y mucho más utilizando las API, bibliotecas y marcos de Java.
IBM Rational Business Developer
Un IDE basado en Eclipse que simplifica el desarrollo de aplicaciones Web 2.0, móviles, SOA y tradicionales utilizando el Enterprise Generation Language (EGL). Permite a los programadores utilizar la tecnología de Java, Java Platform, Enterprise Edition, plataformas de navegador, implementación en la nube, bases de datos, sistemas IBM i e IBM Z sin tener que aprender todas las tecnologías subyacentes.
IBM Disk Operating System/Virtual Storage (DOS/VS) Report Program Generator (RPG) II
IBM DOS/VS RPG II es un lenguaje de programación que permite crear programas para realizar diversos trabajos comerciales de procesamiento de datos. La versión 3 de IBM DOS/VS RPG II es una mejora del actual compilador DOS/VS RPG II versión 2 principalmente para uso interactivo.
Airline Control System V2
Una interfaz de software entre los programas de aplicación y el sistema operativo z/OS. Se ejecuta como un trabajo o tarea iniciada bajo z/OS. Proporciona instalaciones de procesamiento de transacciones en tiempo real para aerolíneas, bancos, hoteles y otras industrias que generan altas tasas de transacción y requieren tiempos de respuesta rápidos y alta disponibilidad del sistema. Las solicitudes típicas son reservas de pasajeros y carga para aerolíneas y ferrocarriles, sistemas de reservas de hoteles y autorización de tarjetas de crédito.
IBM Graphical Data Display Manager
Una familia de programas que proporciona servicios de presentación en aplicaciones de procesamiento de datos de host de IBM. Estos servicios se componen de un conjunto de funciones para mostrar datos en terminales de pantalla de IBM y otros dispositivos.
IBM Rational Host Integration Solution
Una solución completa de acceso y modernización de host para múltiples entornos. Acceda a aplicaciones de pantalla verde independientemente de la plataforma, la red, la conectividad o el sistema host.
IBM Host Access Transformation Services
Un servicio que ayuda a extender las aplicaciones de terminal de misión crítica a la web, dispositivos móviles, portales, clientes enriquecidos o como servicios web SOAP o RESTful estándar sin tocar la aplicación existente. No requiere reescritura, refactorización ni acceso al código fuente de la aplicación.
IBM Host On Demand
Un producto que proporciona emulación de terminales de web a host y soporte de programación de aplicaciones de acceso al host con gran seguridad desde una sola interfaz.
Está disponible como producto independiente o como parte del IBM Host Access Client Package y de la IBM Host Integration Solution.
IBM Personal Communications
Un paquete de emulación de terminal y comunicación de host para Microsoft Windows. Con una arquitectura completa de 64 bits, cuenta con emulación de terminal virtual (VT) y soporte de aplicaciones de arquitectura de red de sistemas (SNA) y proporciona una plataforma para acceder a datos y aplicaciones en diferentes sistemas host.
Es un componente del IBM Host Access Client Package y de la IBM Host Integration Solution.
IBM Communications Server for Data Center Deployment
Un producto que consolida y amplía Communications Server for AIX, Linux y Linux en IBM Z. Los usuarios están conectados a aplicaciones de host empresarial y datos a través de diversas redes, ya sea SNA, TCP/IP, intranet, extranet o internet. Obtenga servicios de comunicaciones todo en uno entre estaciones de trabajo y sistemas host.
IBM Host Access Client Package
Los usuarios pueden utilizar este software para el acceso remoto y la emulación de terminales de los hosts de z/OS. Proporciona acceso flexible e ininterrumpido al host, comunicaciones y emulación de terminales desde varios dispositivos entre los usuarios de las plataformas Windows, UNIX e IBM Z que trabajan de forma local o remota.
Este paquete incluye: IBM Personal Communications, IBM Host On-Demand e IBM Host Access Client Package Extended Edition.
IBM Interactive System Productivity Facility
Un conjunto de herramientas de desarrollo polifacético para IBM Z que proporciona desarrollo de software basado en host, incluida la gestión de la configuración del software. Manipule el código fuente y los datos almacenados en un host y trabaje con aplicaciones interactivas denominadas diálogos.
Familia de compiladores COBOL
Los compiladores COBOL le ayudan a utilizar sus aplicaciones existentes en las plataformas z/OS y AIX.
Fortran Compiler Family
Para desarrollar programas Fortran complejos, se pueden utilizar estos compiladores avanzados de alto rendimiento.
C and C++ Compilers family
Compiladores de alto rendimiento utilizados para desarrollar programas complejos en C y C++.
Familia de compiladores PL/I
Compiladores avanzados para integrar aplicaciones PL/I con tecnologías web modernas.
IBM Migration Utility for z/OS
Una versión con licencia de IBM de la familia de herramientas de desarrollo COBOL Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi) que migra las aplicaciones CA Easytrieve Classic y Plus a IBM COBOL. La utilidad de migración COBOL incluye descubrimiento, conversión por lotes, pruebas paralelas y comparación de resultados electrónicos. El análisis de ABEND de programa simplifica la salida a servidores web en sistemas IBM Z y plataformas distribuidas.
Rational COBOL Runtime for z/VSE
Un producto que permite aplicaciones COBOL generadas con EGL en la plataforma z/VSE. Se ha ampliado para permitir la generación de EGL como fuente COBOL que puede compilarse e implementarse en z/VSE.
Utilice herramientas y procesos estandarizados para simplificar y acelerar la innovación de software, ofreciendo una experiencia de desarrollador coherente y más productiva.
Integre IBM Z de manera fluida en su nube híbrida para obtener la agilidad y flexibilidad de la nube, con conocimientos impulsados por IA y escala de los sistemas IBM Z.
Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas DevOps y herramientas de desarrollo modernas, incluida IA generativa.