Un conjunto de herramientas para mejorar la productividad del desarrollo. Incluye una selección de entornos de desarrollo integrados, herramientas para facilitar el análisis de problemas, asistencia para pruebas unitarias, funciones de compilación inteligente, implementación automatizada y mucho más.

Los usuarios pueden adquirir Application Delivery Foundation for z/OS por separado o en una licencia empresarial. El paquete incluye: