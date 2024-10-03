IBM Wazi como servicio

Desarrollo nativo en cloud y pruebas para z/OS en IBM Cloud®
Obtenga acceso bajo demanda al desarrollo y las pruebas de z/OS en minutos

Acelere el desarrollo nativo en cloud y las pruebas de aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en el cloud privado virtual (VPC) de IBM Cloud®. Es su propio espacio protegido en IBM Cloud, con la seguridad de un cloud privado y la agilidad de un cloud público.

IBM Wazi aaS también proporciona prestaciones experimentales para que los clientes puedan empezar a explorar la solución de entrega continua de IBM Cloud a través de plantillas de integración basadas en prácticas de DevSecOps.  El servicio ofrece una experiencia del usuario unificada para z/OS y aplicaciones nativa en cloud en IBM Cloud para crear y utilizar cadenas de herramientas, con seguridad y auditabilidad en su núcleo.

Comercialización agilizada

Acelere la entrega mediante un rápido desarrollo y pruebas, que se consigue mediante el acceso bajo demanda a un entorno de z/OS en menos de 5 minutos.
Innovación con libertad

Innove más rápido en respuesta a los constantes cambios en los requisitos del negocio mediante el uso de un sistema z/OS, que incluye el mejor y más reciente software.
Mejore la calidad y la conformidad del software

Mejore la calidad y la auditabilidad del software aplicando el método shif left y automatizando las pruebas, además de integrar la seguridad antes en el ciclo de vida de desarrollo.
Mayor productividad

Ayude a los desarrolladores y programadores de sistemas eliminando los tiempos de espera y facilitando el despliegue de un sistema z/OS con Wazi Image Builder que utiliza imágenes estándar o personalizadas.
Mayor escalabilidad

Habilite el escalado vertical y horizontal bajo demanda, en función de las necesidades del negocio y pague solo por lo que utilice con la infraestructura disponible como servicio en un modelo de consumo flexible.
Despliegue flexible

Despliegue imágenes de archivo para desarrollo y pruebas proporcionadas por IBM en el servidor virtual z/OS, o traiga una imagen personalizada para aplicaciones y componentes relacionados para desplegar en el servidor virtual z/OS en VPC.
Desarrollo y pruebas

Aproveche la potencia y la seguridad de IBM Cloud con acceso de autoservicio a los sistemas de z/OS y cree imágenes estándar o personalizadas desde su propia LPAR. Empiece con el desarrollo y las pruebas en minutos sin ninguna dependencia sobre las operaciones.

Pruebas de la infraestructura

Supere los problemas que generan procesos rotos o una seguridad insuficiente, entre otros, que le impiden probar las actualizaciones de software con agilidad. Agilice las pruebas con una instancia de servidor virtual (VSI) de z/OS y Wazi Image Builder.
Innovación y desarrollo de habilidades

Acelere la innovación reduciendo la barrera de entrada para los nuevo desarrolladores de z/OS, sin que requieran habilidades especializadas, proporcionando un fácil acceso al software preinstalado y personalizado disponible como imágenes de archivo.
Proteja las aplicaciones z/OS con prácticas de DevSecOps

Empiece con IBM Cloud Continuous Delivery y pruebe sus cadenas de herramientas seguras

Componentes de IBM Wazi como servicio Servidor virtual de desarrollo y pruebas de z/OS en el VPC de IBM Cloud

Ponga en marcha un sistema de desarrollo y pruebas de z/OS en el cloud privado virtual de IBM Cloud en cuestión de minutos. Administre recursos de red, almacenamiento y cálculo basados en máquinas virtuales en el espacio privado y seguro que defina.

 Vea cómo gestionar una cuenta de IBM Cloud (3:54) Wazi Image Builder

Cree imágenes personalizadas desde su LPAR local utilizando Wazi Image Builder. Wazi Image Builder incluye una interfaz de usuario web con acceso basado en roles y API REST para agilizar el proceso de creación.

 Vea cómo crear un entorno de origen (2:21) Vea cómo crear un entorno de destino (1:43) Plantillas de z/OS para la entrega continua

Utilice plantillas de z/OS que amplían IBM Continuous Delivery Service para automatizar compilaciones en cadenas de herramientas DevSecOps seguras

El enfoque de IBM al cloud híbrido con Wazi como servicio reconoce la necesidad crítica de las organizaciones de modernizar la experiencia del desarrollador de mainframe.
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
Con las soluciones y aceleradores de cloud de TCS, junto con la seguridad y la fiabilidad de IBM Cloud, estamos ayudando a los clientes a acelerar sus transiciones al Cloud híbrido moderno y la transformación de su negocio.
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
Una nuevo era de modernización con IBM Z e IBM Cloud
Descubra cómo IBM Wazi como servicio cumple con la promesa del cloud híbrido sin compromiso en las fases de creación, pruebas, extensión y seguridad.
Explore nuestros vídeos formativos para conocer mejor el uso de IBM Wazi como servicio, IBM Z DevOps y el desarrollo nativo en cloud.
Comunidad de desarrollo nativo en cloud
Forme parte de nuestra Comunidad de desarrollo nativo en cloud para Z DevOps y contribuya a la priorización de necesidades.
Z y Cloud Modernization Stack
Utilice lo mejor de la innovación en cloud y mainframe para impulsar la modernización de sus aplicaciones con un enfoque estandarizado a la automatización de TI en IBM Z.
Empiece rápidamente
Descubra cómo nuestros tutoriales, ejemplos y flujos de trabajo de IBM Wazi como servicio pueden ayuda a poner en marcha un entorno de desarrollo en solo unos minutos.
Próximos pasos

Póngase en contacto con su representante de IBM para el establecimiento de precios.

Desarrollo y pruebas de z/OS en IBM Cloud

Únase a nosotros para aprender cómo un sistema z/OS bajo demanda que se ejecuta en hardware Z real e IBM Cloud™ puede agilizar la comercialización y mejorar la calidad del software.

