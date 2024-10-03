Acelere el desarrollo nativo en cloud y las pruebas de aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en el cloud privado virtual (VPC) de IBM Cloud®. Es su propio espacio protegido en IBM Cloud, con la seguridad de un cloud privado y la agilidad de un cloud público.

IBM Wazi aaS también proporciona prestaciones experimentales para que los clientes puedan empezar a explorar la solución de entrega continua de IBM Cloud a través de plantillas de integración basadas en prácticas de DevSecOps. El servicio ofrece una experiencia del usuario unificada para z/OS y aplicaciones nativa en cloud en IBM Cloud para crear y utilizar cadenas de herramientas, con seguridad y auditabilidad en su núcleo.