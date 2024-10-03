Acelere el desarrollo nativo en cloud y las pruebas de aplicaciones z/OS con z/OS Virtual Server en el cloud privado virtual (VPC) de IBM Cloud®. Es su propio espacio protegido en IBM Cloud, con la seguridad de un cloud privado y la agilidad de un cloud público.
IBM Wazi aaS también proporciona prestaciones experimentales para que los clientes puedan empezar a explorar la solución de entrega continua de IBM Cloud a través de plantillas de integración basadas en prácticas de DevSecOps. El servicio ofrece una experiencia del usuario unificada para z/OS y aplicaciones nativa en cloud en IBM Cloud para crear y utilizar cadenas de herramientas, con seguridad y auditabilidad en su núcleo.
Acelere la entrega mediante un rápido desarrollo y pruebas, que se consigue mediante el acceso bajo demanda a un entorno de z/OS en menos de 5 minutos.
Innove más rápido en respuesta a los constantes cambios en los requisitos del negocio mediante el uso de un sistema z/OS, que incluye el mejor y más reciente software.
Mejore la calidad y la auditabilidad del software aplicando el método shif left y automatizando las pruebas, además de integrar la seguridad antes en el ciclo de vida de desarrollo.
Ayude a los desarrolladores y programadores de sistemas eliminando los tiempos de espera y facilitando el despliegue de un sistema z/OS con Wazi Image Builder que utiliza imágenes estándar o personalizadas.
Habilite el escalado vertical y horizontal bajo demanda, en función de las necesidades del negocio y pague solo por lo que utilice con la infraestructura disponible como servicio en un modelo de consumo flexible.
Despliegue imágenes de archivo para desarrollo y pruebas proporcionadas por IBM en el servidor virtual z/OS, o traiga una imagen personalizada para aplicaciones y componentes relacionados para desplegar en el servidor virtual z/OS en VPC.
Aproveche la potencia y la seguridad de IBM Cloud con acceso de autoservicio a los sistemas de z/OS y cree imágenes estándar o personalizadas desde su propia LPAR. Empiece con el desarrollo y las pruebas en minutos sin ninguna dependencia sobre las operaciones.
Supere los problemas que generan procesos rotos o una seguridad insuficiente, entre otros, que le impiden probar las actualizaciones de software con agilidad. Agilice las pruebas con una instancia de servidor virtual (VSI) de z/OS y Wazi Image Builder.
Acelere la innovación reduciendo la barrera de entrada para los nuevo desarrolladores de z/OS, sin que requieran habilidades especializadas, proporcionando un fácil acceso al software preinstalado y personalizado disponible como imágenes de archivo.
Empiece con IBM Cloud Continuous Delivery y pruebe sus cadenas de herramientas seguras
Ponga en marcha un sistema de desarrollo y pruebas de z/OS en el cloud privado virtual de IBM Cloud en cuestión de minutos. Administre recursos de red, almacenamiento y cálculo basados en máquinas virtuales en el espacio privado y seguro que defina.
Cree imágenes personalizadas desde su LPAR local utilizando Wazi Image Builder. Wazi Image Builder incluye una interfaz de usuario web con acceso basado en roles y API REST para agilizar el proceso de creación.
Utilice plantillas de z/OS que amplían IBM Continuous Delivery Service para automatizar compilaciones en cadenas de herramientas DevSecOps seguras
Póngase en contacto con su representante de IBM para el establecimiento de precios.
Únase a nosotros para aprender cómo un sistema z/OS bajo demanda que se ejecuta en hardware Z real e IBM Cloud™ puede agilizar la comercialización y mejorar la calidad del software.