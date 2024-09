Virtual Dev and Test for z/OS es una plataforma de desarrollo y pruebas de zSystems que se ejecuta en Linux en zSystems. ZVDT permite que los sistemas operativos mainframe, middleware y otro software se ejecuten en Linux en entornos zSystems. Esto permite un ciclo de desarrollo y pruebas ágiles con una infraestructura flexible y on demand para las fases iniciales del desarrollo con control total sobre la infraestructura utilizada.