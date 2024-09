IBM® Communications Server for Data Center Deployment consolida y amplía Communications Server for AIX®, Linux® y Linux en IBM Z. Conecta a los usuarios con aplicaciones host de empresa y datos a través de diversas redes, ya sea un SNA, TCP/IP, intranet, extranet o Internet. Obtiene servicios de comunicaciones todo en uno entre estaciones de trabajo y sistemas host.



Communications Server for Data Center Deployment le permite elegir las aplicaciones en función de sus necesidades empresariales, no de sus protocolos de red. Es una buena base tanto para sistemas pequeños de un solo procesador como para entornos multiprocesador de gama alta.