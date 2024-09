ALCS dispone de un soporte lingüístico de alto nivel. Interactúa con el IBM Language Environment para que el soporte de archivos MVS compatible con el producto MVS Data Facility pueda escribirse en los lenguajes C, C++, PL/I y COBOL. ALCS también proporciona soporte para bases de datos relacionales. Interactúa con IBM Db2 for z/OS para ofrecer una compatibilidad total con el lenguaje de consulta estructurado (SQL), incluido el SQL dinámico. Esto permite a los programas de aplicación leer y escribir datos en bases de datos relacionales.