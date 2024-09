Elija las herramientas y licencias que mejor se adapten a su negocio. IBM Developer for z/OS incluye IBM z/OS Debugger y se licencia por usuario.

¿Necesita más? Añada Microsoft VS Code o Red Hat CodeReady Workspaces como opciones IDE, IBM Dependency Based Build y depuración 3270 en IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, con licencias Value Unit. O, para un conjunto de herramientas completo que incluye Problem Determination Tools, adquiera IBM Application Delivery Foundation for z/OS.