Empresas de todo el mundo utilizan IBM® Application Performance Analyzer for z/OS (APA) para ayudarles a identificar áreas de bajo rendimiento en sus aplicaciones. A través de un muestreo no intrusivo, IBM® Application Performance Analyzer for z/OS proporciona informes interactivos sobre cómo sus aplicaciones mainframe consumen recursos disponibles.



Disponible en interfaces GUI basadas en ISPF 3270 y Eclipse, IBM® Application Performance Analyzer for z/OS ayuda a identificar las restricciones del sistema y a mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Con el poder de la asignación de código fuente de APA, puede maximizar el rendimiento de las aplicaciones existentes y mejorar los tiempos de respuesta de las transacciones en línea y el rendimiento de los trabajos por lotes.