Las aplicaciones Go no son aptas para IBM® z Integrated Information Processor (zIIP). Los clientes pueden optar a precios adaptados a sus necesidades según el modelo de precios New Application Solution para nuevas cargas de trabajo de producción, con el fin de aislar las cargas de trabajo Go on z/OS sin que ello repercuta en los costes generales de las cargas de trabajo existentes. Hable con su representante de cuentas de IBM.