Was ist Private-Cloud-Speicher?

Datenschutz und Compliance: Private Clouds bieten nur eingeschränkten Zugriff. Für viele Unternehmen ist das genau das, was sie benötigen, denn sie haben die Aufgabe, sensible private Informationen zu schützen. Unternehmen des Gesundheitswesens und Unternehmen, die behördliche Vorschriften einhalten müssen (z. B. die Öl- und Gasindustrie), fallen in diese Kategorie. Dies könnte auch Sicherheitsunternehmen oder Branchen betreffen, die hochsensible Kundendaten schützen, wie Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen.

Generative KI: Wenn der Einfluss von KI anfängt zu spüren, lernen intelligente Unternehmen, wie man generative KI -Funktionen in unterschiedlichen Cloud-Umgebungen (wie beispielsweise der Private Cloud) nutzt. Sicherheitsorganisationen können vom Einsatz generativer KI-Modelle profitieren, um Daten zu durchkämmen und Auffälligkeiten in der Private-Cloud-Infrastruktur zu erkennen, was zu einer direkten Identifizierung von Bedrohungen in Echtzeit führen kann.