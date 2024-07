Was ist eine Netzwerkpenetrationsprüfung?

In diesem nächsten Schritt geht es darum, all die bis dahin geleistete Vorarbeit in die Tat umzusetzen. In diesem Schritt führen die Pen-Tester die Netzwerkpenetrationsprüfungen mit Hilfe von Tools durch, die Skripte ausnutzen oder versuchen, Daten zu stehlen. Es geht darum, herauszufinden, wie viel Schaden die ethischen Hacker anrichten können und wie lange sie im System bleiben können, wenn sie sich Zugriff verschaffen.

Pen-Tester können damit beginnen, jeweils eine Schwachstelle zu testen, sollten aber Tests für mehrere Schwachstellen durchführen, um sicherzustellen, dass ein umfassender Ansatz zur Behebung dieser Sicherheitsrisiken gewählt wurde.