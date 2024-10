Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet, Emissionen und unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, um Ökosysteme, Biodiversität und natürliche Ressourcen für künftige Generationen zu schützen. Es geht darum, von nicht nachhaltigen Praktiken zu umweltfreundlicheren Alternativen überzugehen, wie z. B. die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Steigerung der Energieeffizienz.

Was Unternehmen tun: Unternehmen integrieren nachhaltige Praktiken in ihre Geschäftsmodelle. Sie ergreifen Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und setzen, soweit möglich, auf erneuerbare Energien, um die Bemühungen gegen die globale Erwärmung zu unterstützen. Unternehmen können ihre Logistik optimieren, indem sie Lieferkettenpraktiken neu bewerten, z. B. indem sie den Transport und Versand effizienter gestalten oder nur mit Lieferanten zusammenarbeiten, die nachhaltige Praktiken anwenden. Sie können auch Abfall minimieren, indem sie von Einwegverpackungen auf nachhaltige Materialien und biologisch abbaubare oder recycelbare Alternativen umsteigen und so die Abfallmenge auf Deponien reduzieren.

Was die Länder tun: Viele Länder nehmen Änderungen vor, die mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmen, einem wegweisenden internationalen Vertrag, der auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP21) 2015 ausgehandelt wurde, um die Auswirkungen der Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Sie fördern den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen, investieren in die Infrastruktur für erneuerbare Energien wie Solarmodule und setzen Richtlinien zur Förderung der Energieeffizienz um. Schweden beispielsweise strebt an, bis 2040 frei von fossilen Brennstoffen zu sein, während in Dänemark über 40 % des Stroms aus Windkraftanlagen erzeugt werden. Auch Länder und internationale Organisationen fördern Umweltschutzinitiativen, die auf den Erhalt der Artenvielfalt und der Ökosysteme abzielen.

Was Communitys tun: Auf der Basisebene übernehmen Einzelpersonen und Communitys Praktiken wie Recycling und städtische Gartenarbeiten, um ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Sie unterstützen auch Initiativen für erneuerbare Energien und setzen sich für den Umweltschutz ein.