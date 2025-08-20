Was sind Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs)?

Veröffentlicht: 22. April 2024
Zertifikate für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, RECs) sind eine Möglichkeit der Energiebeschaffung, die dem Inhaber bescheinigt, dass er eine Megawattstunde (MWh) kohlenstofffreien Strom besitzt, der aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in das Stromnetz eingespeist wurde.
RECs werden von Kraftwerken generiert, die erneuerbaren Strom oder „grüne Energie“ aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind, Sonne, Erdwärme, Wasserkraft und Biomasse erzeugen. Bei der Erzeugung von erneuerbarer Energie entstehen zwei Produkte, die auf dem Markt verkauft werden können: die Energie selbst und die Nicht-Energie-Attribute der erneuerbaren Stromerzeugung wie die ökologischen und sozialen Vorteile (d. h. RECs).
RECs werden im Allgemeinen auch als „Green Tags“ oder „Renewable Energy Credits“ bezeichnet. Es gibt auch RECs, die als Zertifikate für erneuerbare Solarenergie (Solar Renewable Energy Certificates, SRECs) bezeichnet werden und speziell für Solarenergie bzw. Strom aus Sonnenkollektoren gelten. Darüber hinaus gibt es in der EU ähnliche Zertifikate für Energieattribute, die Herkunftsnachweise genannt werden, sowie internationale Zertifikate für erneuerbare Energien (I-RECs), die in mehr als 50 Ländern verwendet werden.
Unternehmen verwenden RECs – zusammen mit anderen Arten von Energie-Attributzertifikaten wie z. B. Null-Emissions-Gutschriften (Zero Emissions Credits, ZECs) –, um die Ziele für saubere Energie im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen und die Vorschriften für Kohlenstoffemissionen einzuhalten.
RECs stehen für den Strom, der andernfalls durch fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle und Erdgas hätte erzeugt werden müssen. Auf diese Weise können RECs dazu beitragen, die mit dem Stromeinkauf verbundenen Scope-2-Emissionen eines Unternehmens zu reduzieren. RECs stellen jedoch nicht sicher, dass der Energieverbrauch eines Unternehmens vollständig aus erneuerbaren Energiequellen stammt, und sie führen auch nicht zu den gleichen Emissionseinsparungen wie Kohlenstoffkompensationen.
Eine Kohlenstoffkompensation ist die Vermeidung, Zerstörung, Reduzierung oder Bindung einer Tonne an CO2-Emissionen an einem Ort, um eine Tonne Emissionen an einem anderen Ort auszugleichen. Kohlenstoffkompensationen sind in der Regel direkte Emissionsreduzierungen oder die Bindung von Kohlenstoff durch Kompensationsinitiativen wie Aufforstung oder Abfallmanagement. Unternehmen können Kohlenstoffkompensationen nutzen, um ihre CO2-Bilanz aus Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen zu reduzieren oder auszugleichen.
Im Gegensatz dazu werden RECs in der Regel nur bei der Berechnung von Scope-2-Emissionen verwendet und sollten nicht zur Reduzierung von Scope-1- oder Scope-3-Emissionen eingesetzt werden. Das liegt daran, dass RECs die Emissionen nicht direkt reduzieren. Stattdessen repräsentiert ein REC die positiven Umwelteigenschaften der Erzeugung erneuerbarer Energie. Der Kauf von RECs unterstützt den Markt für erneuerbare Energien und die Erzeugung von erneuerbaren Energien, wodurch sie als marktbasierte Instrumente oder Tools eingesetzt werden können, um die mit dem Kauf von Strom verbundenen Emissionen zu reduzieren.
RECs, die zusammen mit dem zugehörigen Strom gekauft werden, bezeichnet man als „gebündelt“. RECs, die getrennt vom Strom gekauft werden, gelten als „ungebündelt“.
Ungebündelte RECs versorgen ein Unternehmen zwar nicht direkt mit Strom aus erneuerbaren Energien, aber sie senden ein Marktsignal zur Unterstützung der Entwicklung erneuerbarer Energien. Unternehmen können sich für den Kauf von ungebündelten RECs entscheiden, um ihre Ziele in puncto Nachhaltigkeit umzusetzen und Projekte für erneuerbare Energien zu unterstützen, weil es in ihrer Region keine Anbieter von erneuerbaren Energien oder keine politische Unterstützung dafür gibt oder weil sie nicht in der Lage sind, vor Ort selbst erneuerbare Energien zu erzeugen.
RECs sind aufgrund ihrer Assoziation mit dem sogenannten „Greenwashing“ in die Kritik geraten. Das liegt daran, dass Unternehmen RECs kaufen und ihre Geschäftstätigkeit als erneuerbar bezeichnen können, während sie weiterhin fossile Brennstoffe verwenden und die gleiche Menge an Emissionen ausstoßen. So kann ein Unternehmen, das jährlich 100 MWh Strom aus einem mit fossilen Brennstoffen betriebenen Stromnetz verbraucht, 100 RECs aus einem Solarprojekt kaufen und ein Jahr lang als zu 100 % mit Solarstrom betrieben gelten. Somit kann das Unternehmen für die 100 MWh verbrauchten Stroms null Emissionen geltend machen.1
Der Kauf von RECs generiert jedoch Einnahmen für Projekte für erneuerbare Energien durch Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs). PPAs sind langfristige Verträge zwischen Anbietern erneuerbarer Energien (z. B. Entwickler von Windparks) und Käufern erneuerbarer Energien (z. B. Unternehmen). Bei PPAs erhalten die Entwickler einen festen Preis für jede MWh erneuerbarer Energie, die sie erzeugen. Im Gegenzug erhält der Käufer die entsprechenden RECs.
Auch wenn der Kauf von RECs durch ein einzelnes Unternehmen keinen Einfluss auf die Gesamtemissionen im Stromnetz hat, ist der Kauf von RECs durch viele Unternehmen ein Marktsignal, das die Gesamtnachfrage erhöht. Im Laufe der Zeit kann sich dies als vorteilhaft für die Umwelt erweisen, da es beispielsweise dazu beiträgt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
RECs-Käufe werden in zwei Markt- und Käufertypen eingeteilt: Freiwillige und Compliance.
In vielen Regionen, Staaten und Ländern gibt es Standards für die Nutzung erneuerbarer Energien (Renewable Portfolio Standards, RPS), auch Renewable Electricity Standards (RES) genannt. Dabei handelt es sich um Regulierungsmaßnahmen, die Versorgungsunternehmen dazu verpflichten, einen bestimmten Anteil ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.
Compliance-REC-Käufer sind die Energieerzeuger oder Stromversorgungsunternehmen, die die RPS einhalten müssen. Oft erzeugen sie selbst keinen ausreichenden Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien – und müssen daher RECs kaufen, um dies auszugleichen. Wenn ein solcher REC-Kauf an Standorten mit diesen Richtlinien erfolgt, spricht man von einem Compliance-Markt. RECs für den Compliance-Markt sind oft teurer und müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die in den Standards festgelegt sind.2
Ein freiwilliger REC-Markt basiert auf dem Wunsch der Käufer, erneuerbaren Strom zu kaufen, um Nachhaltigkeits-, Emissions- oder Umweltziele zu erreichen. Freiwillige REC-Käufer entscheiden sich unabhängig von regulatorischen Richtlinien für den Kauf von RECs. Dabei handelt es sich häufig um umweltbewusste Unternehmen, die sich zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen verpflichten, aber es kann sich auch um Einzelpersonen wie Hausbesitzer handeln. Auf freiwilligen Märkten sind die Preise normalerweise niedriger als auf Compliance-Märkten.
Der freiwillige REC-Markt wird von den Behörden kaum überwacht. Aus diesem Grund empfiehlt die US Environmental Protection Agency (EPA) den Verbrauchern, von Dritten zertifizierte und verifizierte RECs zu kaufen.
Nach Angaben der EPA beantwortet die Zertifizierung die Frage: „Erfüllt dieses Produkt akzeptable Qualitätsstandards?“ Die Verifizierung beantwortet die Frage: „Woher weiß ich, dass ich das bekomme, wofür ich bezahle?“ Derzeit gibt es in den USA nur eine Organisation, die RECs zertifiziert: das Green-e Energy-Programm des Center for Resource Solutions.3
Neben der Zertifizierung und Verifizierung durch Dritte gibt es auf dem US-Energiemarkt zwei akzeptierte Ansätze für die Nachverfolgung des Eigentums an Strom aus erneuerbaren Energien: zertifikatsbasierte Systeme zur Nachverfolgung und die Methode der Nachverfolgung des Vertragspfades.
Zertifikatsbasierte Systeme zur Nachverfolgung stellen RECs an den Erzeuger aus. Jedes ausgestellte REC enthält eindeutige Datenattribute für erneuerbare Energien, wie z. B. die Art des erneuerbaren Brennstoffs oder den Standort der erneuerbaren Einrichtung, sowie eine eindeutige Identifikationsnummer. Diese Identifikationsnummer stellt sicher, dass die RECs jeweils nur im Besitz eines Unternehmens sind. Bei diesen Systemen handelt es sich in der Regel um elektronische Datenbanken, die es den Inhabern ermöglichen, RECs zu übertragen, so wie man Geld in Online-Banking-Systemen überträgt.4
Die Methode zur Verfolgung des Vertragspfades ist die älteste Methode auf dem Markt. Sie wird verwendet, um den Besitz von RECs vom Erzeuger bis zum Verbraucher zu verifizieren und zu verfolgen. Die Methode umfasst eine Prüfung durch einen Dritten, die durch verschiedene Dokumente zum Nachweis der Erzeugung und der Übertragung des Eigentums unterstützt wird (z. B. beeidigte Erklärungen und Vertragsquittungen).5
Das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) ist eine Organisation, die einen internationalen Standard für die Bilanzierung und Berichterstattung von Emissionen in Unternehmen entwickelt hat. Es bietet Standards, Leitlinien, Tools und Schulungen für Unternehmen und Regierungen zur Messung und Verwaltung von Emissionen.
Der Scope-2-Leitfaden des GHG Protocol ist eine Änderung des Corporate Accounting and Reporting Standard (Standard zur Bilanzierung und Berichterstattung für Unternehmen). Er standardisiert, wie Unternehmen die Emissionen aus dem Einkauf von Strom und anderer Energie messen. Er wurde als Reaktion auf die Unsicherheit darüber erstellt, wie der Energieeinkauf zur Reduzierung der Scope-2-Emissionen beiträgt.
Der Leitfaden enthält Anforderungen, Qualitätskriterien und Empfehlungen für Unternehmen, die Stromkäufe (einschließlich RECs) in ihrem THG-Bestand ausweisen. Dem GHG Protocol zufolge schaffen solche Maßnahmen ein „höheres Maß an Transparenz, das eine entscheidende Rolle dabei spielen könnte, die Nachfrage der Unternehmen nach mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu wecken“.6
