Was sind Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs)?

RECs sind aufgrund ihrer Assoziation mit dem sogenannten „Greenwashing“ in die Kritik geraten. Das liegt daran, dass Unternehmen RECs kaufen und ihre Geschäftstätigkeit als erneuerbar bezeichnen können, während sie weiterhin fossile Brennstoffe verwenden und die gleiche Menge an Emissionen ausstoßen. So kann ein Unternehmen, das jährlich 100 MWh Strom aus einem mit fossilen Brennstoffen betriebenen Stromnetz verbraucht, 100 RECs aus einem Solarprojekt kaufen und ein Jahr lang als zu 100 % mit Solarstrom betrieben gelten. Somit kann das Unternehmen für die 100 MWh verbrauchten Stroms null Emissionen geltend machen.1

Der Kauf von RECs generiert jedoch Einnahmen für Projekte für erneuerbare Energien durch Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs). PPAs sind langfristige Verträge zwischen Anbietern erneuerbarer Energien (z. B. Entwickler von Windparks) und Käufern erneuerbarer Energien (z. B. Unternehmen). Bei PPAs erhalten die Entwickler einen festen Preis für jede MWh erneuerbarer Energie, die sie erzeugen. Im Gegenzug erhält der Käufer die entsprechenden RECs.

Auch wenn der Kauf von RECs durch ein einzelnes Unternehmen keinen Einfluss auf die Gesamtemissionen im Stromnetz hat, ist der Kauf von RECs durch viele Unternehmen ein Marktsignal, das die Gesamtnachfrage erhöht. Im Laufe der Zeit kann sich dies als vorteilhaft für die Umwelt erweisen, da es beispielsweise dazu beiträgt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.