Der Einsatz von KI bei der Personalbeschaffung ist bereits weit verbreitet – eine Studie zeigt, dass 99 % der Personalmanager angaben, KI im Einstellungsprozess einzusetzen. 1 Die Automatisierung kann einen Großteil der zeitaufwändigen Verwaltungsarbeit der Personalbeschaffung effizient übernehmen, einschließlich der Veröffentlichung von Stellenangeboten, der Sichtung von Lebensläufen, der Planung von Vorstellungsgesprächen und vielem mehr. Und es entstehen immer fortschrittlichere Werkzeuge, die komplexe Entscheidungsfindung und Workflows optimieren können.

Diese Automatisierungstools lassen sich in Bewerbermanagementsysteme, CRM-Systeme für die Personalbeschaffung und Social-Media-Plattformen integrieren, um einen reibungsloseren Ablauf zu gewährleisten. Durch den Einsatz von Tools zur Rekrutierungsautomatisierung, die manuelle Aufgaben reduzieren, können sich Personalabteilungen und Führungskräfte auf strategischere Aufgaben konzentrieren, die differenziertes menschliches Urteilsvermögen erfordern. Bei effektiver Nutzung kann die Automatisierung wichtige Kennzahlen der Personalbeschaffung wie Einstellungsdauer und Kosten pro Einstellung verbessern und dazu beitragen, die besten Kandidaten für die jeweilige Stelle zu gewinnen.