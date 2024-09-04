Primärer Speicher vs. sekundärer Speicher: Was ist der Unterschied?

Um die Unterschiede zwischen primären Speicher und sekundären Speicher zu verstehen, sollten Sie sich vor Augen führen, wie Menschen denken. Jeden Tag werden Menschen mental von einer erstaunlichen Menge an eingehenden Daten bombardiert.

Persönliche Kontakte: Der durchschnittliche Amerikaner tätigt oder erhält sechs Anrufe pro Tag und sendet oder empfängt etwa 32 SMS .

Werbung: Es wird geschätzt, dass die durchschnittliche Person bis zu 10.000 Werbung oder gesponserte Nachrichten pro Tag ausgesetzt ist. Wenn man 8 Stunden für eine durchschnittliche Nachtruhe abzieht, entspricht das einer Person, die alle 5,76 Sekunden, in denen sie wach ist, einer Werbebotschaft ausgesetzt ist.

Nachrichten: In vielen aktuellen Fernsehnachrichtensendungen wird ein einziger Bildschirm verwendet, um mehrere Arten von Informationen gleichzeitig zu übertragen. In einer Nachrichtensendung könnte beispielsweise ein Videointerview mit einem Nachrichtensprecher zu sehen sein, während ein Bildlauf am unteren Bildschirmrand aktuelle Schlagzeilen ankündigt und eine Seitenleiste die neuesten Aktienmarkt-Updates anzeigt.

Soziale Medien: Diese Zahl berücksichtigt auch nicht den wachsenden und allgegenwärtigen Einfluss der sozialen Medien. Über Social-Media-Websites, Messaging-Boards und Online-Communitys nehmen die Menschen noch mehr Daten auf.

Dabei handelt es sich eindeutig um eine große Menge an eingehenden Informationen, die aufgenommen und verarbeitet werden müssen. Von dem Moment an, in dem wir aufwachen, bis zu dem Moment, in dem wir wieder einschlafen, scannt unser Verstand all diese möglichen Daten und trifft eine nahezu endlose Reihe von minutengenauen Urteilen darüber, welche Informationen wir behalten und welche wir ignorieren sollen. In den meisten Fällen hängt diese Entscheidung von dem Dienstprogramm ab. Wenn der Verstand feststellt, dass diese Informationen erneut abgerufen werden müssen, wird diesen Daten eine höhere mentale Priorität eingeräumt.

Diese Priorisierungsentscheidungen treffen so schnell, dass unser Verstand darauf trainiert ist, diese Daten zur Eingabe zu bringen, ohne es wirklich zu merken, und es dem menschlichen Verstand überlässt, zu entscheiden, wie der primäre und sekundäre Speicher zugewiesen wird. Glücklicherweise ist der menschliche Verstand ziemlich geschickt darin, mit solchem Multitasking umzugehen, ebenso wie moderne Computer.

Es besteht eine treffende Analogie zwischen der Funktionsweise des menschlichen Geistes und der Art und Weise, wie der Computerspeicher verwaltet wird. Im Kopf ist das Kurzzeitgedächtnis einer Person mehr dediziert auf die dringendsten und „aktuellsten“ kognitiven Bedürfnisse. Dazu gehören unter anderem Daten wie ein Zugangscode für persönliche Bankgeschäfte, die geplante Zeit eines wichtigen Arzttermins oder die Kontaktinformationen aktueller Geschäftskunden. Mit anderen Worten: Es handelt sich um Informationen von höchster zu erwartender Priorität. Ebenso befasst sich der Speicher mit den dringendsten Verarbeitungsanforderungen des Computers.

Der sekundäre Speicher hingegen bietet eine langfristige Speicherung, wie das Langzeitgedächtnis einer Person. Sekundärspeicher arbeiten tendenziell mit einer geringeren Frequenz und können mehr Computerverarbeitungsleistung benötigen, um seit langem gespeicherte Daten abzurufen. Auf diese Weise spiegelt es die gleiche Speicherung und Verarbeitung wie das Langzeitspeicher wider. Beispiele für das Langzeitgedächtnis eines Menschen könnten die Treibernummer, lange aufbewahrte Fakten oder die Telefonnummer des Ehepartners sein.