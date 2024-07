FrieslandCampina hat sich mit dem IBM Business Partner Axians zusammengetan, um seine neue Datensicherungs- und Backup-Strategie für alle Standorte weltweit zu konzipieren. Mit seiner umfassenden globalen Reichweite verfügte Axians sowohl über die operativen Fähigkeiten als auch über das lokale Fachwissen, die zur Unterstützung eines solch groß angelegten Projekts erforderlich sind. Das Ziel war es, sicherzustellen, dass alle MES-, SCADA- und Produktionsautomatisierungssysteme mit einer schlanken Lösung, die die Daten an jedem Standort sichert, vollständig geschützt sind.

Axians und FrieslandCampina entschieden sich für IBM® FlashSystem-Speicher in Kombination mit IBM® HyperSwap als Basis der neuen standardisierten Speicherumgebung für jeden Produktionsstandort. Je nach dem gesamten Datenvolumen an jedem Standort setzt Axians zwei FlashSystem-Geräte in angemessener Größe an verschiedenen Standorten ein. Mithilfe von HyperSwap funktionieren die beiden FlashSystem-Arrays wie ein einziger Speicher, während die Daten im Hintergrund automatisch an beide Systeme gesendet werden. Selbst wenn ein Gerät nicht verfügbar ist, bietet das andere weiterhin vollen Zugriff. Das Backup erfolgt über IBM Storage Protect, das eine Datenkomprimierung zur Verringerung des Gesamtspeichervolumens beinhaltet und vollautomatische Archivierungs- und Abrufvorgänge für Dateien, Verzeichnisse und Disk-Images ermöglicht.

Die neue Architektur bietet granulare Zugriffskontrollen, schützt Systeme und Daten und gewährleistet gleichzeitig eine hervorragende Governance. Darüber hinaus bedeutet das On-Premises-Design, dass die Backup-Prozesse auch dann weiterlaufen können, wenn das Internet oder die Verbindung zum Hauptsitz des Unternehmens ausfällt. Dank dieser Innovation können die Produktionssysteme mit dem ständigen Zufluss von Frischmilch Schritt halten, die sofort verarbeitet werden muss.

„Die von Axians entworfene IBM Lösung hat unsere Datensicherheitsfunktionen verändert“, erklärt Mohamed Asmine. „Der auf Vorlagen basierende Ansatz ermöglicht es Axians und FrieslandCampina, die neue Lösung schnell und kostengünstig an allen Standorten einzuführen und dabei jeweils das passende IBM FlashSystem-Modell auszuwählen, das die richtige Kapazität und Leistung bietet. IBM HyperSwap sorgt für Ausfallsicherheit, falls es an einem der Standorte zu einem Brand, einer Überschwemmung oder einer anderen Katastrophe kommt, und IBM Storage Protect ermöglicht es uns, die von unseren zahlreichen MES-, SCADA- und Produktionssystemen erzeugten Daten zu schützen.“