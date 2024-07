Höganäs Borgestad AB

Das IT-Team von Höganäs Borgestad hat sofort erkannt, welche Auswirkungen die IBM FlashSystem-Technologie auf die Leistung hat. Dahlgren sagt dazu: „Unsere Techniker können jetzt Aufgaben wie die Erstellung neuer virtueller Maschinen und Momentaufnahmen mindestens doppelt so schnell erledigen wie vorher. Früher dauerte es beispielsweise 12 Minuten, um ein Server-Update durchzuführen. Jetzt dauert es nur noch fünf Minuten, was eine Zeiteinsparung von 58 Prozent bedeutet. IBM FlashSystem 5000 bietet die gleiche Leistung wie Systeme anderer Anbieter, die zehnmal so teuer sind! Es ist ungemein leistungsstark bei geringem Speicherbedarf.“

In allen Geschäftsbereichen der Gruppe nutzen die Mitarbeiter die Vorteile kürzerer Reaktionszeiten, um den Kunden einen besseren Service zu bieten. Dahlgren fügt ergänzend hinzu: „Mit FlashSystem erfolgt der Zugriff auf Daten doppelt so schnell wie bisher, was bedeutet, dass Geschäftsanwender schneller auf Kundenanfragen reagieren können. Durch die schnelle Bereitstellung hochwertiger feuerfester Lösungen für unsere Kunden unterstützen wir sie dabei, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Das sorgt dafür, dass sie immer wieder zu uns zurückkehren.“

Durch die Konsolidierung auf IBM FlashSystem-Speicher hat Höganäs Borgestad das IT-Management erheblich vereinfacht. Das IT-Team des Unternehmens nutzt die Vorteile der integrierten Überwachungstools, darunter IBM Storage Insights, um Zeit zu sparen und die Nutzung der Ressourcen zu optimieren.

„Der IBM FlashSystem-Speicher lässt sich ohne weiteren Anpassungsaufwand verwenden“, erklärt Dahlgren. „Wir mussten das System seit fünf Monaten nicht mehr anfassen. Es beruhigt uns sehr zu wissen, dass IBM die Plattform auch aus der Ferne im Auge behält. So erhielten wir beispielsweise an einem Samstagabend einen Anruf, in dem wir gewarnt wurden, dass es möglicherweise ein Problem mit einem unserer Datenträger geben könnte. Dadurch konnten wir proaktiv Maßnahmen ergreifen, um eine Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs zu verhindern.“

Mit der IBM Technologie hat Höganäs Borgestad sein Ziel erreicht, eine kosteneffiziente, leistungsfähige IT-Infrastruktur für seine weltweiten Aktivitäten aufzubauen. Da alle IBM FlashSystem-Angebote auf einer gemeinsamen Software-Speicherplattform, IBM Spectrum® Virtualize, aufbauen, kann das Unternehmen seine Speicherumgebung einfach und kostengünstig skalieren und so Wachstumschancen schnell wahrnehmen.

Dahlgren fasst es so zusammen: „Der IBM FlashSystem-Speicher beseitigt die Grenzen für das Wachstum unseres Unternehmens. Wir könnten auf das Doppelte unserer derzeitigen Größe expandieren, und die Speicherinfrastruktur würde das verkraften. Außerdem sind die Gesamtbetriebskosten geringer als bei unserer vorherigen Speicherplattform, und wir erhalten mehr Leistung und Funktionalität. FlashSystem ist die richtige Grundlage für die Zukunft von Höganäs Borgestad.“