IBM® Spectrum Virtualize™, das in der IBM Cloud, AWS und Microsoft Azure verfügbar ist, ist der führende softwaredefinierte Speicher, der sich seit Jahren in den Speichersystemen der IBM SAN Volume Controller (SVC)- und FlashSystem®-Familien sowie in der konvergierten VersaStack™-Infrastruktur bewährt hat - mit mehr als 180.000 Systemen, auf denen IBM Spectrum Virtualize läuft und die mehr als 11 Exabyte an Daten verwalten.