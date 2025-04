KI für Unternehmen, einschließlich generativer KI, erfordert eine äußerst nachhaltige, rechen- und datenintensive verteilte Infrastruktur. Während die KI die Schlüsselkomponente des RAG-Frameworks ist, sind andere „Zutaten“ wie PaaS-Lösungen ein wesentlicher Bestandteil des Mix. Diese Angebote, insbesondere serverlose und Speicherangebote, arbeiten sorgfältig im Hintergrund und ermöglichen eine einfachere Verarbeitung und Speicherung von Daten, was zu immer genaueren Ausgaben von Chatbots führt.

Serverlose Technologie unterstützt rechenintensive Arbeitslasten, wie sie beispielsweise durch RAG entstehen, indem sie die Infrastruktur um sie herum verwaltet und sichert. Dadurch haben die Entwickler mehr Zeit und können sich auf das Programmieren konzentrieren. Serverless Computing ermöglicht es Entwicklern, Anwendungscode zu erstellen und auszuführen, ohne Server oder Backend-Infrastruktur bereitzustellen oder zu verwalten.

Wenn ein Entwickler Daten in eine LLM oder einen Chatbot hochlädt, aber nicht weiß, wie er die Daten vorverarbeiten soll, damit sie im richtigen Format vorliegen oder nach bestimmten Datenpunkten gefiltert werden, kann IBM Cloud® Code Engine all dies für ihn erledigen und so den Gesamtprozess der korrekten Ausgabe von KI-Modellen vereinfachen. Als vollständig verwaltete serverlose Plattform kann IBM Cloud Code Engine die Anwendung durch Automatisierungsfunktionen, die die zugrunde liegende Infrastruktur verwalten und sichern, problemlos skalieren.

Wenn ein Entwickler die Quellen für LLMs hochlädt, ist es außerdem wichtig, über einen hochsicheren, belastbaren und langlebigen Speicher zu verfügen. Dies ist besonders in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Telekommunikation von entscheidender Bedeutung.

IBM Cloud Object Storage beispielsweise bietet Sicherheit und Datenbeständigkeit zum Speichern großer Datenmengen. Mit unveränderlicher Datenaufbewahrung und Audit-Kontrollfunktionen unterstützt IBM Cloud Object Storage RAG, indem es Ihre Daten vor Verfälschung oder Manipulation durch Ransomware-Angriffe schützt und sicherstellt, dass sie den Compliance- und Geschäftsanforderungen entsprechen.



Mit dem umfangreichen Technologie-Stack von IBM, zu dem auch IBM Code Engine und Cloud Object Storage gehören, können Unternehmen aus allen Branchen nahtlos auf RAG zugreifen und sich darauf konzentrieren, KI effektiver für ihren Geschäftsbetrieb zu nutzen.