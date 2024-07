Wenn alles wie geplant verläuft, schätzt die Stiftung, dass die Antarctic Explorer Plattform letztendlich bis zu 100.000 Grundschüler in Australien pro Jahr erreichen könnte. Und sobald die Plattform in Australien etabliert ist, erwägt die Stiftung eine Ausweitung ihrer Reichweite.

„Ich sehe viel Erfolg darin, dies auch in anderen Ländern einzuführen“, sagt Carter. „Es gibt so viel Potenzial, insbesondere mit den Unterzeichnerstaaten des Antarktisvertrags sowie mit allen Botschaften, die an unserem Antarktisfestival beteiligt sind. Und vor allem angesichts der internationalen Zusammenarbeit in der Antarktis – es ist schlichtweg unglaublich, wie die Länder zusammenarbeiten.“

In der Tat haben bereits einige ihr Interesse bekundet. „Ich arbeite viel mit dem United Kingdom Antarctic Heritage Trust und dem New Zealand Antarctic Heritage Trust zusammen“, sagt Carter. „Sie sind sehr interessiert an der Antarctic Explorer und der Möglichkeit, sie in ihren Ländern einzusetzen.“

Für ISW hat die Plattform zusätzliche technologische und kreative Möglichkeiten eröffnet. „Wir sehen eine Chance, die gleichen Methoden zu nutzen, um Lernplattformen für andere Museen und Unternehmen zu entwickeln“, sagt Warner. „Und natürlich sind die KI-Tools von IBM die logische Wahl, um uns dabei zu helfen, diese Märkte zu erreichen.“

Während sich die Plattform weiterentwickelt, arbeitet die Stiftung auch weiter an ihrer Mission, die Hütten in der Antarktis zu erhalten. Aufgrund seiner Besuche auf dem Kontinent hat Carter eine Antwort auf die ursprüngliche Frage des Schulkindes:

„Ja, die Antarktis riecht tatsächlich – besonders wenn man in die Nähe der Pinguine kommt.“