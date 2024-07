Allie ist zweifellos niedlich – diese Eigenschaft ist, wie ihre Fähigkeiten, das Ergebnis von durchdachtem Design und einer ausgefeilten Technologielösung, die auf IBM Cloud® und dem IBM Watson® Assistant Service aufbaut. Im Gegensatz zu den meisten Chatbots setzt der IBM Watson Assistant NLP ein, um Kontexte und sprachliche Feinheiten zu verstehen. Allie versteht also nicht nur, sondern interpretiert Sprachvariationen und Nuancen, während sie weiter lernt.

Die Allianz wollte Allie nahezu menschlich positionieren. Kunden können sie rund um die Uhr für sämtliche Fragen rund um Versicherungen erreichen, aber auch nach dem Wetter in Taipeh fragen. Sie hat Small-Talk-Fähigkeiten, die ihr eine menschliche Note verleihen.

Die Allianz tat sich mit IBM zusammen und gemeinsam erarbeiteten sie für Allie eine Wissensbasis mit mehr als 400 Skripten aus der Praxis. Diese basieren auf Daten, die im Laufe eines Jahres aus Kundenanfragen an die Call-Center gesammelt wurden. Allie spricht fließend Mandarin und wurde darin trainiert, verschiedene Frageformulierungen zu verstehen und zu interpretieren, und zwar anhand einer Fülle von Intents (Absichten, d. h. was ein Kunde will), Entities (Einheiten, die den Kontext für die Intents liefern) und Schlüsselwörtern. Mithilfe dieser umfangreichen Wissensbasis ist Allie in der Lage, selbst die komplexesten Themen zu Lebensversicherungen in einfacher Sprache und mit visuellen Tools zu erklären.

Zur Unterstützung der Allianz bei der Einhaltung der strengen Gesetzgebung in Bezug auf Kundendaten und Datenschutz entwickelte IBM eine IBM Cloud-Lösung mit IBM Watson Assistant und Humix, ein Roboter-Framework auf Open-Source-Basis, das als Mittelschicht fungiert und zum Schutz vertraulicher Kundendaten beiträgt.

Angenommen, eine Kundin möchte die Privatadresse in ihrer Police ändern. Sie sagt zu Allie: „Ich möchte meine Adresse ändern.“ Die IBM Watson Assistant-Technologie ist in der Lage, den Intent der Kundin zu interpretieren (was sie tun möchte) und eine klare Anweisung (Adresse ändern) an Humix zu übermitteln. Humix führt dann den Befehl aus (fragt die neue Adresse ab, aktualisiert die neue Adresse im Kernversicherungssystem und sendet ein Einmalkennwort), ohne die Cloud zu verwenden und hält so den Datenschutz ein.



Führende Unternehmer bei der Allianz sind der Meinung, IBM Watson sei eine der stärksten KI-Engines auf dem Markt. Ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung für IBM war jedoch die Technologie: IBM Cloud mit Humix. Aus regulatorischer und gesetzlicher Perspektive betrachtet, ist dies eine äußerst reibungslose Lösung für die Allianz.

Die Open-Source-Plattform ermöglicht der Allianz, Szenarien beizubehalten und neue zu entwickeln. So kann sich das Unternehmen auf komplexere und spannendere Projekte mit IBM konzentrieren, ohne Ressourcen für einfache Aufgaben zu verschwenden.

Innerhalb von sieben Monaten brachten die Allianz und IBM ihr erstes Minimum Viable Product (MVP) auf den Markt und hatten damit ihr Projektziel bereits erreicht. Allie war live, kontaktfreudig und konnte 80 % der häufigsten Call-Center-Anfragen des Unternehmens abdecken.