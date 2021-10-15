Die Geschwindigkeit der heutigen Geschäftswelt erfordert Agilität und Effizienz, die nur durch Automatisierung erreicht werden können. Nach Prognosen von IDC werden die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen der konvergenten KI-gestützten Automatisierung in allen Geschäftsbereichen und IT-Funktionen bis Ende 2022 fast 3 Billionen US-Dollar betragen.
Während Experten über die Vorteile zweier Arten der digitalen Prozessautomatisierung diskutieren – intelligente Automatisierung und Hyperautomatisierung – fragen sich viele andere, worin der Unterschied zwischen den beiden besteht. Sind dies lediglich austauschbare Begriffe oder gibt es einen erkennbaren Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten und den Vorteilen, die sie für Unternehmen mit sich bringen?
Intelligente Automatisierung (IA) und Hyperautomation tragen beide zur explosionsartigen Verbreitung von KI-gestützten Automatisierungsplattformen und Automatisierungstools in der gesamten Unternehmens- und IT-Geschäftswelt bei. Beide Begriffe beziehen sich auf den Einsatz von Automatisierung zur Optimierung von Prozessen mithilfe fortschrittlicher Technologien und Verbesserungen. Dadurch tragen diese Tools dazu bei, die Qualität der Automatisierung und die Qualität der Kundeninteraktionen zu verbessern.
Es gibt jedoch deutliche Unterschiede.
Kurz gesagt: intelligente Automatisierung besteht aus Robotic Process Automation (RPA), künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Hyperautomatisierung ist ein geschäftsorientierter, disziplinierter Ansatz, mit dem Unternehmen so viele Geschäfts- und IT-Prozesse wie möglich schnell identifizieren, überprüfen und automatisieren können. Daher wird intelligente Automatisierung häufig im Rahmen von Hyperautomatisierung eingesetzt.
Intelligente Automatisierung umfasst den Einsatz von Automatisierungstechnologien wie Robotic Process Automation (RPA), künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und Business Process Management (BPM), um Aufgaben und Entscheidungen unternehmensweit zu optimieren und zu skalieren.
Intelligente Automatisierung wird vom Markt positiv aufgenommen, da sie Prozesse vereinfacht, die betriebliche Effizienz verbessert und den Mitarbeitern Zeit gibt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es kann auch komplexe Aufgaben in Echtzeit bewältigen und Workflows drastisch optimieren, wodurch neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung und zu nachhaltigem Wachstum erschlossen werden.
Intelligente Automatisierung (IA) sorgt für Optimierung und fördert den Geschäftserfolg durch die Optimierung von Geschäftsprozessen mithilfe künstlicher Intelligenz und der zentralen Automatisierungstechnologie. Mit der KI können Unternehmen Folgendes tun:
Jede Umgebung kann von der Optimierung manueller Prozesse und der Automatisierung profitieren. Vom Gesundheitswesen über das Finanzwesen bis hin zur Fertigung und darüber hinaus kann der Einsatz intelligenter Automatisierung Vorteile bieten, die die Customer Experience verbessern und sich auf das Geschäftsergebnis auswirken.
Ein konkretes Beispiel für die Anwendung von KI sind die USA. Department of Veterans Affairs Die manuelle Bearbeitung von Schadensfällen stellte eine enorme Belastung dar, die mehrere hundert Mitarbeiter erforderte, um die Post zu sortieren und Daten in Datenbanken einzugeben. Wie bei vielen personalintensiven Prozessen war auch dieser Prozess fehleranfällig und teuer.
Die Abteilung setzte auf KI, um ihre Geschäftsprozesse mithilfe fortschrittlicher Technologien wie RPA-Bots zu automatisieren. Dieser Ansatz reduzierte die Bearbeitungszeit um 90 %, sparte Zeit und stellte die Kunden mit höherer Geschwindigkeit und Genauigkeit zufrieden.
Hyperautomatisierung entspricht dem Konzept, alles in einem Unternehmen zu automatisieren, was automatisiert werden kann. Ziel der Hyperautomatisierung ist es, Prozesse in einem Unternehmen mithilfe intelligenter Prozessautomatisierung (IPA) zu optimieren. Dazu gehören KI, RPA und andere Technologien, die ohne menschliches Eingreifen ablaufen.
Hyperautomatisierung nutzt häufig andere Technologien – wie optische Zeichenerkennung (OCR), intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) und Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) – um eine qualitativ hochwertigere Automatisierung unter Verwendung von Daten aus verschiedenen Quellen zu ermöglichen. Digitaler Zwilling oder digitale Zwillingsorganisation (Digital Twin Organization, DTO) werden häufig zur Modellierung verwendet, um Abläufe zu verbessern und die Auswirkungen der Automatisierung zu bewerten.
Hyperautomatisierung wird von Gartner als einer der 10 wichtigsten strategischen Technologietrends eingestuft. Laut Gartner werden 85 % der Teilnehmer „die Investitionen in die Hyperautomatisierung in ihrem Unternehmen in den nächsten 12 Monaten entweder erhöhen oder aufrechterhalten, und über 56 % führen bereits vier oder mehr gleichzeitige Hyperautomatisierungsinitiativen durch“.
Gartner hält Hyperautomatisierung auf dem heutigen Markt für eine Notwendigkeit. „Hyperautomatisierung entwickelt sich rasch von einer Option zu einer Existenzbedingung“ und stuft „veraltete Arbeitsprozesse als das Problem Nr. 1 in der Belegschaft“ ein.
Hyperautomatisierung bietet viele Vorteile für Unternehmen, die ihr Geschäft transformieren möchten. Sie optimiert Geschäftsprozesse, indem es sich wiederholende Aufgaben eliminiert und manuelle Aufgaben automatisiert. Hyperautomatisierung ermöglicht es einem Unternehmen außerdem, Aufgaben konsistent, genau und schnell zu erledigen und Kosten zu senken.
Letztendlich treibt die Hyperautomatisierung die digitale Transformation durch die Optimierung interner Geschäfts- und Technologieprozesse voran. Hyperautomatisierung verbessert die Customer Experience durch schnellere Reaktionszeiten, genauere Ergebnisse, schnellere Markteinführung und viele andere positive Ergebnisse, die sich direkt auf die Customer Experience und Erfahrung auswirken.
Informieren Sie sich genauer über die Vorteile und Herausforderungen der Hyperautomatisierung.
Jedes Unternehmen kann von Hyperautomation profitieren, insbesondere solche, die mit uneinheitlicher Produktqualität und ineffizienten Prozessen zu kämpfen haben, oder solche, die in einem wettbewerbsintensiven Umfeld tätig sind, in dem die Entwicklung hochwertigerer Produkte und wertvollerer Marktinteraktionen gleichbedeutend mit Marktanteilsgewinnen und Umsatzsteigerungen ist.
Ein Fertigungsunternehmen ist ein großartiges Beispiel für den Umfang und die Tiefe der Verbesserungen, die Hyperautomatisierung einem Unternehmen bringen kann. Geschäftsprozesse wie Rechnungsstellung, Kundeninteraktionen, Bestand und Gehaltsabrechnung können Hyperautomatisierung zur Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) nutzen, um das Geschäft in großem Umfang zu optimieren.
Mithilfe von Process Mining kann sich ein Unternehmen ein besseres Bild über seine Prozesse machen und ermitteln, welche Prozesse den größten Nutzen aus KI und Automatisierung ziehen. In Technologie- und Fertigungsprozessen beispielsweise kann der Einsatz von RPA zur Automatisierung physischer Produktions- und Lieferkettenprozesse sowie von BPA zur Umsetzung von Best Practices in der Fertigung einen enormen Einfluss auf die Qualität und Geschwindigkeit der Produktion haben. Insgesamt führt die Hyperautomatisierung unter Verwendung von BPA und RPA zur Optimierung von Back-End- und Front-End-Abläufen zu einer Verbesserung von Qualität, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosten und hat damit einen deutlichen Einfluss auf die künftige Unternehmensleistung.
Erfahren Sie mehr über die optimale Nutzung des vollen Potenzials der Hyperautomatisierung.
