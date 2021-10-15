Die Geschwindigkeit der heutigen Geschäftswelt erfordert Agilität und Effizienz, die nur durch Automatisierung erreicht werden können. Nach Prognosen von IDC werden die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen der konvergenten KI-gestützten Automatisierung in allen Geschäftsbereichen und IT-Funktionen bis Ende 2022 fast 3 Billionen US-Dollar betragen.

Während Experten über die Vorteile zweier Arten der digitalen Prozessautomatisierung diskutieren – intelligente Automatisierung und Hyperautomatisierung – fragen sich viele andere, worin der Unterschied zwischen den beiden besteht. Sind dies lediglich austauschbare Begriffe oder gibt es einen erkennbaren Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten und den Vorteilen, die sie für Unternehmen mit sich bringen?

Intelligente Automatisierung (IA) und Hyperautomation tragen beide zur explosionsartigen Verbreitung von KI-gestützten Automatisierungsplattformen und Automatisierungstools in der gesamten Unternehmens- und IT-Geschäftswelt bei. Beide Begriffe beziehen sich auf den Einsatz von Automatisierung zur Optimierung von Prozessen mithilfe fortschrittlicher Technologien und Verbesserungen. Dadurch tragen diese Tools dazu bei, die Qualität der Automatisierung und die Qualität der Kundeninteraktionen zu verbessern.

Es gibt jedoch deutliche Unterschiede.

Kurz gesagt: intelligente Automatisierung besteht aus Robotic Process Automation (RPA), künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Hyperautomatisierung ist ein geschäftsorientierter, disziplinierter Ansatz, mit dem Unternehmen so viele Geschäfts- und IT-Prozesse wie möglich schnell identifizieren, überprüfen und automatisieren können. Daher wird intelligente Automatisierung häufig im Rahmen von Hyperautomatisierung eingesetzt.