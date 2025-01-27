gRPC vs. REST

Im großen Atlas des Internets sind Programmierschnittstellen (APIs) die Straßen, die Orte, Strände und andere Ziele miteinander verbinden. APIs ermöglichen es Softwareanwendungen, miteinander zu kommunizieren, um Daten, Funktionen und Funktionalitäten auszutauschen. Ein Imperva-Bericht aus dem Jahr 2023 ergab, dass etwa 71 % des Internetverkehrs aus API-Aufrufen bestand, was zeigt, wie wichtig diese Technologie für das Funktionieren moderner Anwendungen und Unternehmen ist.

Es ist kein Wunder, dass das Wissen, wie man eine API erstellt, für die meisten Entwickler eine grundlegende Fähigkeit ist. Doch wie es sich für eine so wichtige Infrastruktur gehört, gibt es zahlreiche Varianten.

Um unsere Metapher weiterzuführen: Eine 12-spurige Autobahn ist nicht „besser“ als eine einspurige Landstraße; eine solche Autobahn würde das Gefüge eines Stadtviertels zerstören und die Landstraße wäre in einem Gebiet mit hohem Verkehrsaufkommen eine Katastrophe. Bei den verschiedenen Architekturstilen zur Erstellung von APIs, wie REST und gRPC, verhält es sich genauso: Jeder hat Stärken und Schwächen, und das Verständnis dieser Stärken und Schwächen ist für die Erstellung einer intakten Infrastruktur von entscheidender Bedeutung.