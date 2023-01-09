Vor zwanzig Jahren hatte die Codierung Grenzen. Bandbreitenbeschränkungen und begrenzte Rechenleistung zwangen die Entwickler, stets auf die Länge und Komplexität ihres Codes zu achten. Aber da die Technologie mehr Innovation ermöglichte, waren die Programmierer nicht mehr an ihre Größe gebunden.
Zum Beispiel ermöglichte eine höhere Rechenleistung eine schnellere Verarbeitung großer Dateien und Anwendungen. Open-Source-Bibliotheken und -Frameworks ermöglichten es Softwareentwicklern, Codeteile in ihren Projekten wiederzuverwenden und so mehr Möglichkeiten zu schaffen. Dies führte auch zu Programmen mit mehr Codezeilen – und einem höheren Rechenaufwand für deren Auswertung. Die unbeabsichtigte Folge war ein höherer Energieverbrauch und ein höherer globaler Strombedarf.
Da Unternehmen ihr Geschäft umgestalten und nachhaltigere Praktiken einführen wollen, greifen sie tief in etablierte Prozesse ein, um neue Effizienzen zu finden. Dazu gehört die Bewertung der Bausteine ihrer Geschäftsabläufe, von der effizienteren Speicherung von Daten bis hin zur Überprüfung der Code-Schreibweise.
In diesem Beitrag werden wir untersuchen, wie grüne Codierung Unternehmen dabei hilft, innovative Wege zu finden, um Nachhaltigkeit zu priorisieren und ihre Ziele zur Energieeinsparung zu erreichen.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Grüne Codierung ist eine umweltverträgliche Rechenpraxis, die darauf abzielt, den Energieaufwand für die Verarbeitung von Codezeilen zu minimieren und somit Unternehmen zu helfen, den Gesamtenergieverbrauch zu senken. Viele Unternehmen haben sich Ziele zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen gesetzt, um auf den Klimawandel und die globalen Vorschriften zu reagieren. Green Coding ist eine Möglichkeit, diese Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Green Codierung ist ein Teilbereich des Green Computing, einer Praxis, die darauf abzielt, die Umweltauswirkungen der Technologie zu begrenzen, einschließlich der Reduzierung des Platzbedarfs bei intensiven Betriebsabläufen, wie z. B. in Produktionslinien, Rechenzentren und sogar im täglichen Betrieb von Geschäftsteams. Zu diesem größeren Rahmen des Green Computing gehört auch grüne Software, also Anwendungen, die mit umweltfreundlichen Codierungsverfahren erstellt wurden.
Technologische Fortschritte – von Big Data bis zum Data-Mining– haben zu einem massiven Anstieg des Energieverbrauchs im Informations- und Kommunikationstechnologiesektor beigetragen. Laut der Association for Computing Machinery, hat sich der jährliche Energieverbrauch in Rechenzentren über das letzte Jahrzehnt verdoppelt. Heute sind Computer und IT für 1,8 bis 3,9 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Um vollständig zu verstehen, wie eine grüne Codierung den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen reduzieren kann, ist es hilfreich, sich mit dem Energieverbrauch von Software zu befassen:
Jüngste Forschungen zur Geschwindigkeit und zum Energieverbrauch verschiedener Programmiersprachen haben ergeben, dass C in Bezug auf die Geschwindigkeit am effizientesten ist, was den Energie- und Speicherverbrauch reduziert und eine weitere potenzielle Chance für Energieeinsparungen bietet. Allerdings gibt es noch immer Uneinigkeit darüber, wie dies erreicht werden kann und welche Metriken zur Bewertung der Energieeinsparungen herangezogen werden sollten.
Grüne Codierung beginnt mit denselben Prinzipien, die auch bei der traditionellen Codierung verwendet werden. Um den Energieaufwand für die Codeverarbeitung zu reduzieren, können Entwickler weniger energieintensive Codierungsprinzipien in ihren DevOps-Lebenszyklus integrieren.
Der „Lean Coding“-Ansatz konzentriert sich auf den minimalen Verarbeitungsaufwand, der für die Erstellung einer endgültigen Anwendung erforderlich ist. Zum Beispiel können Website-Entwickler Priorität darauf legen, die Dateigröße zu reduzieren (z. B. durch den Austausch hochwertiger Medien durch kleinere Dateien). Dies beschleunigt nicht nur die Ladezeiten der Website, sondern verbessert auch die Erfahrung.
Lean Coding zielt auch darauf ab, Code-Bloat zu reduzieren, ein Begriff, der unnötig langen oder langsamen Code bezeichnet, der Ressourcen verschwendet. Open-Source-Code kann ein beitragender Faktor zu diesem Software-Bloat sein. Da Open-Source-Code für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert ist, enthält er eine beträchtliche Menge an Code, der für die spezifische Software ungenutzt bleibt. Ein Entwickler kann zum Beispiel eine ganze Bibliothek in ein Bild ziehen, benötigt aber nur einen Bruchteil der Funktionalität. Dieser redundante Code verbraucht zusätzliche Rechenleistung und führt zu übermäßigen Kohlenstoffemissionen.
Durch die Einführung von Lean-Codierung-Praktiken können Entwickler mit größerer Wahrscheinlichkeit Code entwerfen, der nur einen minimalen Verarbeitungsaufwand erfordert und dennoch die gewünschten Ergebnisse liefert.
Die Grundsätze des Green Coding sind in der Regel so konzipiert, dass sie bestehende IT-Nachhaltigkeitsstandards und -Praktiken ergänzen, die im gesamten Unternehmen angewendet werden. Ähnlich wie die Umsetzung von Nachhaltigkeit in anderen Bereichen des Unternehmens erfordert Codierung sowohl strukturelle als auch kulturelle Veränderungen.
Neben den Energieeinsparungsvorteilen können Unternehmen auch weitere Nutzen von grünen Codierungspraktiken feststellen, darunter die folgenden:
Um mehr über IBM und grüne Codierung zu erfahren, beginnen Sie mit dem Whitepaper vom Institute for Business Value: Nachhaltigkeit jenseits des Rechenzentrums.
Dieses Whitepaper untersucht, wie Softwareentwickler eine zentrale Rolle bei der Förderung von verantwortungsvollem Computing und grüner IT spielen können, erörtert vier Hauptquellen von Emissionen aus der IT-Infrastruktur und betrachtet, wie das Versprechen grüner IT mit Hybrid Cloud eingelöst werden kann.
Die Optimierung der Infrastruktur ist ein wichtiger Weg, um Ihren Speicherbedarf durch eine bessere Ressourcennutzung zu reduzieren. Eine der schnellsten Möglichkeiten, die Energieeffizienz zu verbessern, besteht darin, Ressourcen automatisch so zu konfigurieren, dass Energieverschwendung und Kohlenstoffemissionen reduziert werden. IBM Turbonomic Application Resource Management ist eine IBM Softwareplattform, die kritische Aktionen automatisieren kann, um Ihren Anwendungen auf jeder Ebene des Stacks proaktiv und kontinuierlich – in Echtzeit – die effizienteste Nutzung von Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen zu ermöglichen, ohne die Anwendungsleistung zu gefährden.
Wenn Anwendungen nur das verbrauchen, was sie für ihre Leistung benötigen, können Sie die Auslastung steigern, Energiekosten und CO2-Emissionen senken sowie einen kontinuierlich effizienten Betrieb erreichen. Kunden erzielen heute Einsparungen von bis zu 70 % bei den Wachstumsausgaben, indem sie IBM Turbonomic nutzen, um die Anwendungen besser zu verstehen. Lesen Sie die neueste Forrester TEI-Studie und erfahren Sie, wie IT das Engagement Ihres Unternehmens für eine nachhaltige IT beeinflussen kann, während die Anwendungsleistung im Rechenzentrum und in der Cloud gewährleistet wird.
Eine letzte entscheidende Möglichkeit zur Förderung von Green Computing ist die Auswahl einer energieeffizienten IT-Infrastruktur für On-Prem- und Cloud-Rechenzentren. Zum Beispiel können IBM LinuxONE Emperor 4 Server den Energieverbrauch um 75 % und den Speicherplatz um 50 % für dieselben Workloads auf X86 Servern reduzieren. Containerisierung, Interpreter-/Compiler-Optimierung und Hardware-Beschleuniger können den Energiebedarf durch grüne Codierung weiter senken.
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erhalten Sie einen Einblick in die Trends, die die Welt des nachhaltigen Wirtschaftens prägen, und in die Erkenntnisse, die die Transformation vorantreiben können.
Finden Sie die beste APM-Software (Asset Performance Management), die Ihren Anforderungen entspricht.
Wenn Sie Nachhaltigkeit einbinden, wird sie zu einem Beschleuniger der Unternehmenstransformation, im Gegensatz zu dem, was sie in so vielen Unternehmen ist – eine Übung in Sachen Berichterstellung oder Buchhaltung.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.
Beschleunigen Sie Ihre Nachhaltigkeitsinitiative, indem Sie mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft planen.