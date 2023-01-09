Vor zwanzig Jahren hatte die Codierung Grenzen. Bandbreitenbeschränkungen und begrenzte Rechenleistung zwangen die Entwickler, stets auf die Länge und Komplexität ihres Codes zu achten. Aber da die Technologie mehr Innovation ermöglichte, waren die Programmierer nicht mehr an ihre Größe gebunden.

Zum Beispiel ermöglichte eine höhere Rechenleistung eine schnellere Verarbeitung großer Dateien und Anwendungen. Open-Source-Bibliotheken und -Frameworks ermöglichten es Softwareentwicklern, Codeteile in ihren Projekten wiederzuverwenden und so mehr Möglichkeiten zu schaffen. Dies führte auch zu Programmen mit mehr Codezeilen – und einem höheren Rechenaufwand für deren Auswertung. Die unbeabsichtigte Folge war ein höherer Energieverbrauch und ein höherer globaler Strombedarf.

Da Unternehmen ihr Geschäft umgestalten und nachhaltigere Praktiken einführen wollen, greifen sie tief in etablierte Prozesse ein, um neue Effizienzen zu finden. Dazu gehört die Bewertung der Bausteine ihrer Geschäftsabläufe, von der effizienteren Speicherung von Daten bis hin zur Überprüfung der Code-Schreibweise.

In diesem Beitrag werden wir untersuchen, wie grüne Codierung Unternehmen dabei hilft, innovative Wege zu finden, um Nachhaltigkeit zu priorisieren und ihre Ziele zur Energieeinsparung zu erreichen.