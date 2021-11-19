Die Finanztransformation ist die Kombination von Prozessen, Systemen und organisatorischen Veränderungen in einem Unternehmen, die durch neue Technologien, Schulungen und Analysen umgesetzt wird.
Als Vorgehensweise eignet es sich für Finanzteams, die ihre Systeme durch eine Änderung ihres Ansatzes rationalisieren, vereinfachen und optimieren möchten. Der Begriff Finanztransformation beschreibt zunächst strategische Initiativen, die darauf abzielen, die Finanzfunktion neu auszurichten, um sie mit der Gesamtstrategie des Unternehmens in Einklang zu bringen.
Die Finanztransformation kann aus der Umstrukturierung und Implementierung des Finanzbetriebsmodells, der Buchhaltungs- und Finanzorganisationen sowie der Rechnungslegungs- und Finanzprozesse bestehen. Dazu können auch die Verbesserung der finanziellen Kapazitäten, die Umstellung der Finanz- und Buchhaltungssysteme und die Schaffung von Synergien zwischen relevanten Technologien und entsprechend qualifizierten Teams gehören.
Bei der digitalen Transformation im Finanzwesen handelt es sich um eine durchgängige Erweiterung von Strategie, Betrieb, Prozessen, Methoden, Geschäftspraktiken und Talenten, die alle zusammen dazu dienen, rationalisierte und kosteneffiziente Ergebnisse zu erzielen.
Auch wenn der Aufwand und der Umfang der Arbeit, die für eine erfolgreiche Finanztransformation erforderlich sind, entmutigend erscheinen mögen, ist es ein Schritt, den sich Unternehmen in der heutigen Wettbewerbslandschaft nicht entgehen lassen dürfen.
Mithilfe einer Strategie zur Finanztransformation können Unternehmen die Schwächen ihrer Finanzorganisation identifizieren, die erforderlichen Änderungen priorisieren und ein Betriebsmodell definieren, um das Geschäft zu unterstützen und wichtige Finanzaktivitäten besser zu verwalten. Eine moderne Finanzstrategie muss dem Unternehmen helfen, digitale Technologien optimal zu nutzen. Zum Beispiel mithilfe von Cloud-Software, Automatisierung und Datenanalysen, um eine flexiblere Planungs- und Forecasting-Funktion zu schaffen und sich an die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen anzupassen.
Die Durchführung der Finanzmission besteht darin, Finanzberatung, Anleitung und Unterstützung des Beschaffungsprozesses anzubieten, Lohnunterstützung und Auszahlung zu leisten. Bestimmte Abläufe sind rein finanzieller Natur: Darlehen, Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren. Andere sind die Gegenleistung für Vorgänge im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen oder ein Verteilungsgeschäft, das zu einer Übertragung von Zahlungsmitteln oder einem Kredit führt.
Ein Finanzgeschäftsprozess ist eine aufeinanderfolgende Reihe von Aufgaben, die einen Datensatz in einen abgeschlossenen Zustand versetzt. Dies könnte zum Beispiel bedeuten, dass Sie die Ausgaben der Mitarbeiter erfassen, diese Informationen an die Manager und Finanzteams zur Überprüfung weiterleiten und sie genehmigen lassen, bis die Mitarbeiter bezahlt werden. Eine Finanztransformation kann dazu beitragen, dass unterschiedliche finanzbezogene Geschäftsprozesse reibungslos und koordiniert ablaufen.
Viele Unternehmen haben begonnen, ihre Kapazitäten zu erweitern oder zu entwickeln, benötigen aber mehr Investitionen, Ressourcen und Planung in diesen Bereichen. Die Finanzabteilung muss Talente mit einem höheren Maß an nicht-traditionellen technischen Fähigkeiten entwickeln und über Teams verfügen, die die Verbreitung von Automatisierung, KI und Robotertechnik bewältigen können. Es sind stärkere Fähigkeiten erforderlich, die Echtzeitdaten und Analysetools für die Entscheidungsfindung nutzen.
Fortschritte im Bereich Technologie und Daten haben die Möglichkeiten im Finanzwesen neu definiert. Umfassende Daten erleichtern die Verknüpfung der Leistungen im gesamten Unternehmen. Ziel ist nicht nur die Automatisierung für mehr Effizienz, sondern auch die Dienstleistungen, die das Finanzwesen anbietet, und die Art und Weise, wie es einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen kann, zu überdenken.
Es gibt kein identisches Betriebsmodell, dem man folgen kann, wenn es um autonome Finanzen geht, und Unternehmen sollten nicht versuchen, andere zu kopieren. Es gibt jedoch allgemeine Grundsätze, die alle Unternehmen befolgen und umsetzen sollten. Dazu gehören: Entscheidungsrechte, Talentüberlegungen, Unternehmensstruktur, Leistung, Beschaffung und viele weitere.
Unternehmen können eine Roadmap für die Finanztransformation erstellen, indem sie eine Reihe von Maßnahmen und Aktivitäten ergreifen und in einer geplanten Reihenfolge Ergebnisse erzielen.
Dokumentieren Sie zunächst den aktuellen Stand Ihrer Finanzfunktion, einschließlich Prozessanalyse, Technologieanalyse und dem aktuellen Stand Ihrer Personalanalyse: Kompetenzen und Kapazität.
Überlegen Sie dann, wo Ihre Finanzabteilung in 5-10 Jahren stehen soll. Führen Sie eine Lückenanalyse Ihres aktuellen Zustands im Vergleich zum gewünschten Zustand durch. Stellen Sie die Ziele und gewünschten Ergebnisse zusammen und berücksichtigen Sie dabei interne und externe Faktoren, einschließlich Risiken und Chancen. Bewerten Sie alternative Ansätze und prüfen Sie die Optionen. Wählen Sie den Pfad aus, den Ihr Projektteam empfiehlt.
In der Regel besteht die Transformations-Roadmap aus übergeordneten Arbeitsabläufen und Phasen, so dass eine inkrementelle Bereitstellung möglich ist.
Eine erfolgreiche Finanztransformation kann sich im Alltag positiv auf das Unternehmen auswirken. Es kann Kosten senken, Geschäftsprozesse beschleunigen, die Effizienz steigern, Fehler reduzieren und benutzerfreundlichere Daten und Berichte bereitstellen.
Die Automatisierung und Rationalisierung von Geschäftsfunktionen kann dazu beitragen, abteilungsübergreifend Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu gewährleisten. Und die Möglichkeit, Geschäfte aus der Ferne abzuwickeln, bedeutet potenziell niedrigere Löhne und eine bessere Gehaltsabrechnung.
Zur Transformation des Finanzwesens gehört die Steigerung der Effizienz und Geschwindigkeit von Betriebsabläufen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass diese auf die entsprechenden Technologieplattformen ausgerichtet sind und ausgeführt werden, um verbesserte Geschäftsprozesse zu unterstützen. Ein effizienterer Workflow reduziert zudem kostspielige Engpässe, die den Finanzprozess verlangsamen können, und bietet den Kunden eine bessere, fehlerfreie Erfahrung.
Durch die Automatisierung und Standardisierung von Finanzprozessen und -systemen können Unternehmen Fehler vermeiden und ihre Effizienz steigern. Darüber hinaus kann eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für Finanzdaten Fehler und Verwirrung bei den Beteiligten weiter reduzieren.
Die Implementierung eines zentralen Finanzdatenzentrums verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Teams und bietet die Möglichkeit, aus der Ferne zu arbeiten. In Verbindung mit verbesserten Prozessen kann dies die Produktivität und Effizienz steigern. Unabhängig davon kann die Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben die Mitglieder des Finanzteams entlasten, damit sie sich auf höherwertige Projekte konzentrieren können.
Unternehmen erleben explosionsartige Zunahmen von Daten aus internen Systemen, Websites und externen Quellen wie sozialen Medien. Mit Hilfe neuer Technologien kann die Finanztransformation ein besseres Verständnis der Daten sowie die Zeit und die Hilfsmittel bieten, um zu analysieren, was sie tatsächlich zeigen und ob sie vertrauenswürdig sind.
Viele Unternehmen kämpfen mit schlecht integrierten Daten. Geschäftliche Stakeholder können entweder nicht die richtigen Daten finden oder den gefundenen Daten nicht vertrauen. Sie versuchen, dieses Problem durch arbeitsintensive Aufgaben zu beheben, die vom Schreiben benutzerdefinierter Programme bis hin zu globalen Ersetzungsfunktionen reichen. Die Transformation des Finanzwesens kann die Herausforderungen des Datenmanagements durch den Einsatz der folgenden neuen Technologien lösen.
RPA ist eine Form der Technologie zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die Softwareroboter verwendet, um Aufgaben zu automatisieren, die von Menschen ausgeführt werden. Im Finanzwesen kann RPA maschinelles Lernen und Automatisierungsfunktionen nutzen, um zeitaufwändige Aufgaben wie Gehaltsabrechnung und Rechnungsbearbeitung zu beschleunigen.
KI-gestützte Technologien ermöglichen es Unternehmen, ihre Datenprobleme zu bewältigen und gleichzeitig die menschliche Expertise zu erweitern und zu verbessern. Diese Technologien ermöglichen neue Problemlösungstechniken, die die Produktivität verbessern und neue Ideen eröffnen.
Dezentrale Ledger erstellen eine unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen über viele interne Abteilungen oder externe Partner hinweg. Die Eigenschaften der Blockchain können Kosten senken. Der Einsatz von Blockchain in der Kreditorenbuchhaltung beispielsweise beseitigt die Ursache für die hohen Kosten der Rechnungsbearbeitung und reduziert gleichzeitig Rechnungsausnahmen und Zahlungsverzögerungen.
Die Cloud bietet der Finanzabteilung die Möglichkeit, eine Infrastruktur aufzubauen, die skalierbar, flexibel, schneller zu implementieren und letztendlich kostengünstiger ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen, lokalen Finanzsystemen und Data Warehouses wurden führende Cloud-Lösungen von Grund auf für die heutigen Anforderungen entwickelt: dem Benutzer sollten eingebettete Analysen auf der Grundlage führender Prozesse in Echtzeit bereitgestellt werden.
Erweiterte Analysen können Unternehmen dabei helfen, neue Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, um schwierige Geschäftsprobleme zu lösen, Muster aufzudecken, die Entscheidungsfindung zu optimieren und das Kundenerlebnis bei der Rechnungsbearbeitung zu verbessern.
