Als Vorgehensweise eignet es sich für Finanzteams, die ihre Systeme durch eine Änderung ihres Ansatzes rationalisieren, vereinfachen und optimieren möchten. Der Begriff Finanztransformation beschreibt zunächst strategische Initiativen, die darauf abzielen, die Finanzfunktion neu auszurichten, um sie mit der Gesamtstrategie des Unternehmens in Einklang zu bringen.

Die Finanztransformation kann aus der Umstrukturierung und Implementierung des Finanzbetriebsmodells, der Buchhaltungs- und Finanzorganisationen sowie der Rechnungslegungs- und Finanzprozesse bestehen. Dazu können auch die Verbesserung der finanziellen Kapazitäten, die Umstellung der Finanz- und Buchhaltungssysteme und die Schaffung von Synergien zwischen relevanten Technologien und entsprechend qualifizierten Teams gehören.