Sowohl digitale Zwillinge als auch digitale Threads verwenden virtuelle Darstellungen von realen Assets und Prozessen, bieten jedoch unterschiedliche Funktionen.

Scale

Digitale Zwillinge sind skalierbar, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die digitale Zwillingstechnologie sammelt Echtzeitdaten aus einer einzigen Quelle/einem einzigen Asset. Und obwohl ein digitaler Zwilling mit anderen Zwillingen verbunden werden kann, um ganze digitale Umgebungen zu simulieren, sind sie am nützlichsten bei der Bewertung einer bestimmten Produktionsumgebung. Ein Digital Thread-Konzept hingegen ist grenzenlos skalierbar. Digitale Threads können mit (fast) jedem anderen Unternehmenssystem verbunden werden, einschließlich digitaler Zwillinge.

Daher eignet sich die Digital-Thread-Technologie am besten für Abläufe und/oder Situationen, in denen Daten aus einer Vielzahl von Abteilungen, Geräten, Systemen und Prozessen gesammelt werden müssen. Im Gegenteil: Digitale Zwillinge eignen sich besser für Betriebe, die hauptsächlich auf sich wiederholende Maschinenprozesse innerhalb einer bestimmten Produktionsumgebung beruhen.

Datenzentralisierung

Sowohl digitale Zwillinge als auch digitale Threads zentralisieren Daten bis zu einem gewissen Grad. Beide sammeln umfassende Sensordaten und aggregieren und speichern diese Daten in einem leicht zugänglichen Daten-Hub. Digitale Threads ermöglichen es Teams jedoch, Daten aus digitalen Zwillingen und anderen Quellen zu übernehmen und den Datenfluss über Abteilungen und Produktionssilos hinweg zu zentralisieren, sodass das gesamte Unternehmen auf dieselben Informationen zugreifen kann. Daten, die an einen Digital Thread angehängt sind, sind in der Regel auch durchgängig genauer, da die Automatisierung eines Digital-Thread-Konzepts die Notwendigkeit, Informationen zwischen Abteilungen und Workflows manuell zu übertragen, eliminiert.