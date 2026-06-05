Nach der Implementierung eines Gebäude­energiemanagementsystems (BEMS) speisen Sensoren und Zähler im gesamten Gebäude Daten in eine zentrale Softwareplattform ein. Einrichtungsmanager können Regeln, Zeitpläne und Schwellenwerte festlegen und das System bedient dann das Equipment automatisch oder informiert das Personal, wenn etwas außerhalb der normalen Parameter liegt.

Im Detail betrachtet, führt ein BEMS seine Arbeit in vier Schritten aus:

Datenerhebung: Zunächst sammelt ein BEMS Informationen von Sensoren, intelligenten Zählern (die die Gesamtnutzungsdaten der Dienstprogramme an Dienstanbieter liefern) und Unterzählern (die spezifische Informationen für Abteilungen innerhalb des jeweiligen Gebäudes messen). Diese Daten decken eine Reihe von Messungen ab, wie den Stromverbrauch, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Kohlendioxidgehalt. Trendanalyse: Eine Energiemanagement-Software überprüft anschließend die durch Echtzeitüberwachung gesammelten Daten und prüft, wie die Nutzung im Vergleich zu historischen Daten und Benchmarks für eine Spitzenleistung abschneidet. Entscheidungsfindung: Anschließend werden verschiedene Algorithmen angewendet, die die Betriebsanforderungen des Gebäudes analysieren und künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um eine energieeffiziente Methode zu berechnen, mit der die verschiedenen Teilsysteme des Gebäudes (wie HLK und Beleuchtung) wie gewünscht funktionsfähig bleiben, ohne dabei Energie zu verschwenden. Maßnahme: Schließlich ergreift das BEMS korrigierende Maßnahmen basierend auf seiner Analyse relevanter eingehender Daten und der besten von den Algorithmen vorgegebenen Vorgehensweise.

Diese Schritte erfolgen unbemerkt und automatisch. Plötzlich ist das Büro, das etwas zugig wurde, nun ein oder zwei Grad wärmer, und kein Mitarbeiter musste einen Finger rühren, um das Thermostat einzustellen.

Doch wie kommunizieren diese verschiedenen Equipment-Systeme, die alle von unterschiedlichen Herstellern stammen, miteinander? An dieser Stelle kommt das Gebäudeautomatisierung und Steuerungsnetzwerk BACnet (Building Automation and Control network) ins Spiel. BACnet ist ein globaler Datenkommunikationsstandard für den Aufbau von Automatisierungs- und Steuerungsnetzwerken. Es dient als gemeinsames Sprachprotokoll in der BEMS-Funktionalität und ermöglicht es verschiedenen Marken und Maschinentypen, miteinander zu kommunizieren.