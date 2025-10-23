Was ist Blue Green Deployment?

Eine Umgebung ist im Live-Betrieb und dient den Benutzern; sie ist mit „blau“ gekennzeichnet. Eine andere Umgebung, die „grüne“ Umgebung, wird für die Bereitstellung und das Testen einer neuen Version verwendet. Wenn die neue Version genehmigt wird, wird der Verkehr sofort von der blauen Umgebung zur grünen umgeleitet.

Die Strategie wurde von Jez Humble und David Farley in ihrem bahnbrechenden Buch von 2010 Continuous Delivery: Zuverlässige Software-Veröffentlichungen durch Build, Test und Bereitstellungsautomatisierung popularisiert und benannt.

Blue-green ist eine Technik zur kontinuierlichen Bereitstellung, die es ermöglicht, Ausfallzeit zu vermeiden und sofort ein Rollback auf eine alte Version durchzuführen. Es ermöglicht einfaches A/B-Testing und schafft eine sichere Entwicklungsumgebung, ohne dass Endbenutzer auf eine noch nicht fertige Version stoßen.

Die Formulierung „blue-green“ ist zwar am gebräuchlichsten, es gibt aber auch Varianten. Netflix verwendet „red/black“, aber das Konzept bleibt dasselbe. Manchmal möchten Entwickler mehr als zwei Umgebungen haben. Das Farbbenennungsschema ist effektiv, um zwischen zwei Umgebungen zu unterscheiden. Unternehmen können jedoch auch Namenskonventionen wie Versionsnummern, Build-IDs oder angepasste Titel verwenden, insbesondere wenn mehr als zwei Umgebungen beteiligt sind.