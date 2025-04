Aufgrund des theoretischen Charakters von AGI ist es schwierig, den genauen Technologie-Stack zu bestimmen, den Unternehmen benötigen. Wenn die AGI-Entwicklung jedoch ähnliche Bausteine wie die Narrow AI verwendet, werden einige bestehende Tools und Technologien wahrscheinlich entscheidend für die Einführung sein.

Die genaue Natur der allgemeinen Intelligenz bei AGI bleibt unter KI-Wissenschaftlern umstritten. Für manche, wie Goertzel und Pennachin , verfügt die AGI über Selbstverständnis und Selbstkontrolle. Microsoft und OpenAI haben behauptet , dass die Funktionen von GPT-4 der Leistung des Menschen verblüffend nahekommen. Die meisten Experten stufen es als leistungsstarkes, aber schmales KI-Modell ein.

Die aktuellen Fortschritte in der KI zeigen beeindruckende Funktionen in bestimmten Bereichen. Selbstfahrende Autos eignen sich hervorragend für das Navigieren auf der Straße, und Supercomputer wie IBM Watson® können riesige Datenmengen analysieren. Unabhängig davon sind dies Beispiele für Narrow KI. Diese Systeme sind in ihren spezifischen Bereichen hervorragend, verfügen aber nicht über die allgemeinen Problemlösungsfähigkeiten, die für AGI vorgesehen sind.

Ungeachtet dessen ist es angesichts der großen Bandbreite an Prognosen für die Einführung künstlicher Intelligenz (AGI) zwischen 2030 und 2050 und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung, die Erwartungen zu steuern und zunächst den Wert aktueller KI-Anwendungen zu nutzen. Obwohl die Führungskräfte einige Vorbehalte gegenüber den Vorteilen der aktuellen KI haben, investieren Unternehmen aktiv in die Implementierung von KI, indem sie ihre Budgets erheblich erhöhen, die Anwendungsfälle ausweiten und die Projekte von der Testphase in die Produktion verlagern.

Laut Andreessen Horowitz betrugen die durchschnittlichen Ausgaben der befragten Unternehmen im Jahr 2023 für Foundation Models Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), Self-Hosting-Modelle und Feinabstimmungsmodelle 7 Millionen US-Dollar. Fast alle Befragten gaben an, erste Ergebnisse von Experimenten mit generativer KI zu versprechen und planen, ihre Ausgaben im Jahr 2024 zur Unterstützung der Produktionsworkloads zu erhöhen. Interessanterweise ist im Jahr 2024 eine Verlagerung der Finanzierung über Software-Posten zu beobachten, wobei weniger Führungskräfte Budgets aus Innovationsfonds zuweisen, was darauf hindeutet, dass Gen-KI schnell zu einer unverzichtbaren Technologie wird.

In kleinerem Rahmen verlagern einige Unternehmen ihre Budgets für die generative KI zugunsten von Einsparungen beim Personalbestand, insbesondere im Kundenservice. Ein Unternehmen berichtete von Einsparungen in Höhe von etwa 6 US-Dollar pro Anruf, der von seinem LLM-gestützten Kundenservicesystem bedient wird, was einer Kostensenkung von 90 % entspricht – eine wichtige Rechtfertigung für höhere Investitionen in generative KI.

Über Kosteneinsparungen hinaus suchen Unternehmen nach konkreten Möglichkeiten, den Return on Investment (ROI) der KI zu messen. Dabei konzentrieren sie sich, je nach Anwendungsfall, auf Faktoren wie Umsatzgenerierung, Kosteneinsparungen, Effizienzgewinne und Genauigkeitsverbesserungen. Ein wichtiger Trend ist die Einführung mehrerer Modelle in der Produktion. Dieser Multi-Modell-Ansatz verwendet mehrere KI-Modelle zusammen, um ihre Stärken zu kombinieren und das Gesamtergebnis zu verbessern. Dieser Ansatz dient auch dazu, Lösungen auf bestimmte Anwendungsfälle zuzuschneiden, die Anbieterbindung zu vermeiden und von schnellen Fortschritten in diesem Bereich zu profitieren.

46 % der Befragten einer Umfrage von 2024 gaben an, Open-Source-Modelle zu bevorzugen. Auch wenn die Kosten nicht der Hauptgrund waren, so spiegelt dies doch die wachsende Überzeugung wider, dass der von der KI generierte Wert den Preis übersteigt. Es zeigt, dass die Denkweise der Geschäftsleitung zunehmend anerkennt, dass es das Geld wert ist, eine genaue Antwort zu erhalten.

Unternehmen sind nach wie vor an der Anpassung von Modellen interessiert, aber angesichts der Zunahme hochwertiger Open-Source-Modelle entscheiden sich die meisten dafür, LLMs nicht von Grund auf zu trainieren. Stattdessen verwenden sie Retrieval-Augmented Generation oder Feintuning bei Open-Source-Modellen für ihre spezifischen Anforderungen.

Die Mehrheit (72 %) der Unternehmen, die APIs für den Modellzugriff nutzen, verwendet Modelle, die bei ihren Cloud-Service-Anbietern gehostet werden. Auch Anwendungen, die sich nicht nur auf ein LLM für die Texterstellung stützen, sondern es mit anderen Technologien integrieren, um eine vollständige Lösung zu schaffen und die Arbeitsabläufe in Unternehmen und die Verwendung eigener Daten grundlegend zu überdenken, sind auf dem Markt sehr erfolgreich.

Deloitte untersuchte den Wert der von generativer KI erzeugten Ergebnisse an mehr als 2.800 Führungskräften. Hier sind einige Bereiche, in denen Unternehmen einen ROI erzielen:

Text (83 %) : Generative KI hilft bei der Automatisierung von Aufgaben wie dem Verfassen von Berichten, der Zusammenfassung von Dokumenten und der Erstellung von Marketingtexten.

: Generative KI hilft bei der Automatisierung von Aufgaben wie dem Verfassen von Berichten, der Zusammenfassung von Dokumenten und der Erstellung von Marketingtexten. Code (62 %) : Generative KI hilft Entwicklern, Code effizienter und mit weniger Fehlern zu schreiben.

: Generative KI hilft Entwicklern, Code effizienter und mit weniger Fehlern zu schreiben. Audio (56 %) : Call-Center mit generativer KI und realistischer Audiounterstützung Kunden und Mitarbeiter.

: Call-Center mit generativer KI und realistischer Audiounterstützung Kunden und Mitarbeiter. Bild (55 %): Generative KI kann simulieren, wie ein Produkt in der Wohnung eines Kunden aussehen könnte, oder einen Unfallort rekonstruieren, um Versicherungsansprüche und Haftung zu bewerten.

Generative KI kann simulieren, wie ein Produkt in der Wohnung eines Kunden aussehen könnte, oder einen Unfallort rekonstruieren, um Versicherungsansprüche und Haftung zu bewerten. Andere potenzielle Bereiche: Videogenerierung (36 %) und 3D-Modellgenerierung (26 %) zur Erstellung von Marketingmaterialien, virtuellen Renderings und Produktmodellen.

Die Qualifikationslücke in der Entwicklung von generativer KI ist eine große Hürde. Start-ups, die Tools zur Vereinfachung der KI-Entwicklung innerhalb des Unternehmens anbieten, werden sich wahrscheinlich schneller durchsetzen, da es in den Unternehmen schwierig ist, die richtigen Talente zu finden.

Obwohl AGI maschinelle Autonomie verspricht, die weit über generative KI hinausgeht, benötigen selbst die fortschrittlichsten Systeme immer noch menschliches Fachwissen, um effektiv zu funktionieren. Der Aufbau eines internen Teams mit KI, Deep Learning, maschinelles Lernen (ML) und Data Science entspricht einem strategischen Vorgehen. Vor allem aber sind Data Scientists, KI-Ingenieure, Informatiker und ML-Spezialisten unabhängig von der Stärke der KI (schwach oder stark) für die Entwicklung und Bereitstellung dieser Systeme unerlässlich.

Diese Anwendungsbereiche werden sich mit dem Fortschritt der KI-Technologie sicher weiterentwickeln. Wenn sich Unternehmen jedoch auf diese Kernbereiche konzentrieren, können sie das Potenzial von KI-Fortschritten nutzen, sobald diese eintreten.